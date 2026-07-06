Il 6 luglio 2026 ha segnato una data importante per le Marche: il nuovo centro di distribuzione Amazon di Jesi, in provincia di Ancona, ha ufficialmente avviato le sue operazioni. Questa imponente struttura rappresenta il nono polo logistico realizzato dal colosso dell'e-commerce in Italia e il primo assoluto nella regione marchigiana, concretizzatosi grazie a un significativo investimento di 180 milioni di euro. Situato strategicamente nell'area della Coppetella, il sito si estende su circa 60.000 metri quadrati, candidandosi a diventare un punto di riferimento cruciale per la movimentazione delle merci in tutto il Centro Italia.

L'apertura del polo logistico di Jesi è accompagnata da importanti previsioni sul fronte occupazionale. Amazon ha infatti annunciato la creazione di mille posti di lavoro a tempo indeterminato entro i prossimi tre anni. Queste nuove assunzioni andranno ad aggiungersi ai circa 19.000 dipendenti già impiegati dall'azienda in oltre sessanta sedi operative distribuite sul territorio italiano. La struttura, che ha ricevuto come primo prodotto un set della collezione Lego Botanicals, è dotata di oltre mille posti auto, di cui 54 specificamente riservati a persone con disabilità e 108 attrezzati con infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. L'azienda ha posto l'accento sulla progettazione del sito, concepita per garantire un ambiente di lavoro sicuro, ergonomico e moderno, grazie anche all'impiego di tecnologie assistive che mirano a ridurre lo sforzo fisico degli operatori.

Opportunità occupazionali e impatto sul territorio

All'interno del nuovo centro di distribuzione sono previsti più di sessanta ruoli professionali differenti, che spaziano dal procurement alla finanza, dall'IT al controllo qualità, dalla sicurezza all'automazione, includendo ovviamente gli operatori di magazzino. I flussi operativi all'interno dell'hub cresceranno in modo graduale nel corso delle prossime settimane, seguendo una tabella di marcia progressiva studiata per portare la struttura a pieno regime. L'apertura di questo centro, come sottolineato da Giorgio Busnelli, Country Manager di Amazon.it, non solo rafforza la presenza dell'azienda nelle Marche, ma offre anche alle piccole e medie imprese locali un'opportunità inedita per raggiungere milioni di clienti sia in Italia che in Europa.

L'avvio delle attività è stato commentato anche dal governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, che ha evidenziato l'importanza dell'investimento: «È operativo da questa mattina il nuovo centro di distribuzione Amazon di Jesi. Un investimento importante sotto tanti punti di vista, a partire da quello occupazionale e logistico, ma che avrà moltissime ricadute dirette ed indirette sul nostro territorio. Grazie ad Amazon per aver scelto le Marche e soprattutto buon lavoro!». Nonostante l'importanza strategica dell'insediamento, l'arrivo del colosso dell'e-commerce ha suscitato anche un dibattito nella comunità locale, in particolare riguardo al potenziale impatto sull'aumento del traffico e sulla tenuta della rete viaria circostante, messa alla prova dai nuovi volumi di mezzi pesanti.

Amazon in Italia: un percorso di espansione

L'inaugurazione del centro di Jesi si inserisce in un più ampio percorso di espansione che ha visto Amazon investire oltre 25 miliardi di euro nel Paese in quindici anni di presenza. Il polo logistico marchigiano rappresenta l'ultimo tassello di una strategia che ha portato l'azienda a realizzare più di sessanta sedi operative in Italia. Questa continua crescita mira a rafforzare la rete distributiva nazionale e a sostenere l'economia locale, creando nuove opportunità di lavoro e offrendo servizi innovativi per le imprese del territorio, consolidando la sua posizione come attore chiave nel panorama economico e logistico italiano.