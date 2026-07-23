L’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta, è giunto a Venezia a bordo del suo yacht di lusso Boardwalk, un’imbarcazione di 117 metri dotata di due eliporti, due piscine e una spa con palestra. Il suo arrivo, avvenuto venerdì, è stato accolto da manifestazioni di protesta. Centinaia di persone hanno sfilato contro la presenza dell’ambasciatore, avvicinandosi all’imbarcazione con gonfiabili acquatici, palloni da spiaggia e un cartello recante la scritta "Venezia non si USA".

I manifestanti, che hanno brevemente interagito con la polizia in assetto antisommossa, hanno definito la visita di Fertitta un’esibizione sgradita di ricchezza e influenza americana.

Gli attivisti hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla politica internazionale dell’amministrazione Trump, citando attacchi contro l’Iran e il conseguente aumento dei prezzi dell’energia. L’organizzatrice Stella Morion ha dichiarato che la visita rappresenta “l’ennesimo schiaffo in faccia a una città e a tutte le persone di Venezia che fanno fatica ad arrivare a fine mese per l’aumento dei prezzi causato dalla guerra di Trump”. Durante lo scontro, i partecipanti hanno mostrato le mani in segno di pace, ma sono stati respinti dagli scudi della polizia dopo essersi rifiutati di fermarsi, mentre i gonfiabili volavano in aria. Successivamente, i manifestanti hanno gridato “Vergogna!” all’ambasciatore, al sindaco e alla polizia.

Il tour “Coastal Diplomacy 250” e l’elogio a Fincantieri

L’arrivo a Venezia si inserisce nel più ampio tour di diplomazia costiera “Coastal Diplomacy 250”, promosso da Fertitta per celebrare il 250º anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti. Questo itinerario, che tocca 13 regioni costiere italiane, mira a rafforzare la “storia condivisa, la partnership economica e i legami culturali” tra i due Paesi, come ha scritto Fertitta in un post sui social. I manifestanti veneziani hanno esposto cartelli con scritte come “Make America Read Again” e “Oligarch in saor”, un gioco di parole che richiama il tradizionale piatto locale.

In risposta alle proteste, l’ambasciatore ha diffuso un comunicato a sostegno del diritto di manifestazione pacifica, affermando: “Mi piacciono gli italiani, noi americani rispettiamo la libertà di espressione e il diritto alla protesta pacifica; Coastal Diplomacy celebra la nascita della nostra nazione e questi diritti fondamentali”.

Nel corso delle sue attività in Italia, Tilman J. Fertitta ha anche elogiato Fincantieri, definendola “una delle migliori aziende cantieristiche al mondo”. Questo riconoscimento è stato espresso durante una conferenza stampa tenutasi a Trieste, sempre a bordo dello yacht Boardwalk. L’ambasciatore ha sottolineato l’ottimo rapporto con l’azienda e la volontà di continuare la collaborazione per molti anni, evidenziando l’importanza strategica di Fincantieri nei rapporti bilaterali.

Nonostante le contestazioni, l’agenda di Fertitta a Venezia prevede la partecipazione alla celebre festa del Redentore, un evento che commemora la fine della peste del 1576 e si conclude con spettacolari fuochi d’artificio nel bacino di San Marco.