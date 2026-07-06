Il settore delle costruzioni in Molise ha archiviato il 2025 con un bilancio positivo, sebbene caratterizzato da un rallentamento del ritmo di crescita rispetto all'anno precedente. È quanto emerge da un'analisi approfondita condotta dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance), che delinea un quadro complessivamente confortante per il comparto regionale, evidenziando segnali di espansione.

Performance Economiche e Occupazionali del 2025

L'analisi Ance rivela che il settore delle costruzioni rappresenta una componente significativa dell'economia molisana.

In termini di investimenti, incide per il 17,7% sul PIL regionale, mentre sul fronte occupazionale contribuisce al 7,8% dell'occupazione complessiva, con l'8,3% dei lavoratori impiegati nei diversi settori produttivi della regione. Nel corso del 2025, le ore lavorate hanno registrato un incremento del 2%, un dato che segue la robusta crescita del 5,6% registrata nel 2024. Analogamente, il numero dei lavoratori iscritti ha mostrato un aumento del 4,3%, dopo il +5,6% dell'anno precedente, confermando una tendenza positiva nell'impiego.

Particolarmente dinamici si sono rivelati gli investimenti in conto capitale per le opere pubbliche, che hanno segnato un'espansione del 14,1%. Nonostante questi progressi settoriali, il PIL regionale ha evidenziato una crescita dello 0,4%, un valore leggermente inferiore alla media nazionale che si è attestata allo 0,5%.

Un indicatore di particolare rilievo è stato l'incremento dei bandi di gara, che sono aumentati del 32,1%, con un valore economico complessivo che ha registrato un'impennata del 90%, segnalando un'intensa attività progettuale e di appalto.

Fattori Propulsivi e Prospettive per il 2026

La spinta propulsiva del settore è stata alimentata da diverse leve strategiche. Tra queste, spiccano la nuova programmazione dei fondi strutturali europei 2021‑2027 e le risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il presidente regionale dell’Ance, Corrado Di Niro, ha sottolineato l'importanza delle iniziative di supporto dirette alle imprese e ai lavoratori, promosse dall’associazione e dai suoi enti bilaterali, attraverso l'erogazione di incentivi, premialità e svariate forme di sostegno.

Di Niro ha inoltre evidenziato il ruolo cruciale delle sinergie instaurate con il Governo regionale e l’Amministrazione pubblica, volte a tutelare e promuovere il comparto.

Le prospettive per il 2026 si mantengono favorevoli. Ance stima una crescita del 5,6%, prevedendo che tale espansione sarà trainata principalmente dal segmento delle opere pubbliche. Si attende inoltre una ripresa significativa nel settore della manutenzione straordinaria delle abitazioni. Questo recupero è favorito dalla proroga delle aliquote degli incentivi fiscali, stabilita dalla legge di bilancio 2026 (con percentuali del 50% e 36%), e da una crescente sensibilità delle famiglie verso l'efficientamento energetico e la sostenibilità, elementi che contribuiscono a modernizzare il patrimonio edilizio e a ridurre i costi di gestione abitativa.