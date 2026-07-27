Un'importante intesa è stata siglata a Genova il 27 luglio 2026 tra Ansaldo Energia e Rina, con l'obiettivo di potenziare e sviluppare la filiera dell'energia nucleare in Italia. L'accordo, formalizzato dagli amministratori delegati Fabrizio Fabbri per Ansaldo Energia e Carlo Luzzatto per Rina, si propone di sostenere la crescita del settore e di permettere alle imprese italiane di intercettare le significative opportunità offerte da un mercato nucleare globale in forte espansione, guidandole attraverso un percorso strutturato di certificazione e qualificazione.

L'iniziativa è specificamente indirizzata alle aziende che, pur non essendo attualmente attive nel comparto nucleare, possiedono competenze industriali facilmente trasferibili. Il progetto delineato prevede una serie di fasi cruciali: dalle valutazioni preliminari all'analisi degli scostamenti rispetto agli stringenti standard internazionali, fino alla definizione di percorsi di adeguamento mirati a facilitare il loro ingresso nel mercato nucleare. In questo contesto, Rina assumerà il ruolo di guida per le imprese nei processi di certificazione e qualificazione, mentre Ansaldo Energia metterà a disposizione il proprio vasto bagaglio di esperienza industriale nel settore. Quest'ultima si impegnerà anche a condividere le esigenze di mercato e a promuovere iniziative di supporto finanziario ai processi di certificazione, avvalendosi del sostegno di istituzioni e strumenti pubblici dedicati all'internazionalizzazione e allo sviluppo industriale del Paese.

Il rafforzamento della capacità industriale nazionale

Fabrizio Fabbri, amministratore delegato di Ansaldo Energia, ha sottolineato l'importanza strategica dell'accordo: "Rafforzare la capacità industriale del Paese è un passaggio essenziale per mettere le aziende italiane nelle condizioni di cogliere le opportunità di un mercato nucleare in forte crescita. Siamo lieti di avviare questa iniziativa insieme a un partner di primo piano come Rina, sulla scia di altre iniziative già intraprese da Ansaldo Energia, come il recente accordo con Simest, a supporto della crescita e dell’internazionalizzazione della filiera". A fargli eco, Carlo Luzzatto, amministratore delegato di Rina, ha evidenziato le nuove prospettive: "La crescente attenzione verso l'energia nucleare a livello internazionale apre nuove prospettive per il tessuto industriale italiano.

Con questa iniziativa vogliamo accompagnare le imprese in un percorso di qualificazione che consenta loro di acquisire sempre più le competenze e i requisiti richiesti per operare in un settore caratterizzato da elevati standard normativi, tecnologici e di sicurezza".

Collaborazioni internazionali per la sovranità energetica

Il consolidamento della filiera nucleare italiana si inserisce in un quadro più ampio di collaborazioni a livello europeo e internazionale. In tale contesto, è rilevante l'intesa siglata recentemente al vertice di Antibes tra Italia e Francia, una dichiarazione di intenti per lo sviluppo congiunto di reattori modulari di piccola taglia (SMR) di terza generazione. L'ambizioso obiettivo è rendere operativi i primi reattori entro il 2035.

Tra le numerose aziende italiane coinvolte in questa partnership strategica figurano anche Ansaldo Energia e Ansaldo Nucleare, insieme ad altri importanti operatori del settore. Questa sinergia internazionale è volta a rafforzare la sovranità energetica europea e ad accelerare il processo di decarbonizzazione dei sistemi elettrici nazionali, attraverso la costruzione di una filiera industriale continentale solida e ben strutturata.