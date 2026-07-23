La flotta di turbine a gas GT36 di Ansaldo Energia ha celebrato un significativo successo operativo, superando l'impressionante soglia delle 80 mila ore di operatività complessive. Questo notevole traguardo sottolinea l'eccellenza ingegneristica e la robustezza tecnologica delle macchine, dimostrando una costante affidabilità e prestazioni ottimali sia negli impianti italiani che in quelli internazionali dove sono state installate.

La Diffusione Globale delle Turbine GT36 di Ansaldo Energia

Le turbine a gas GT36 si distinguono per la loro presenza strategica in contesti energetici chiave.

In Italia, queste unità di punta sono operative con grande efficacia presso la centrale di Porto Marghera, gestita da Edison, e nella centrale di Ostiglia, di proprietà di EP Produzione. La loro impronta si estende ben oltre i confini nazionali, con installazioni attive in Germania e in Corea del Sud, a riprova della loro versatilità e capacità di adattarsi a diverse reti energetiche globali. Ansaldo Energia ha rimarcato come le turbine abbiano costantemente offerto una elevata affidabilità e mantenuto prestazioni inalterate nel tempo, fattori determinanti per la stabilità e l'efficienza del settore della generazione elettrica.

Innovazione, Collaborazione e Futuro della Generazione Elettrica

Il raggiungimento delle 80 mila ore di funzionamento della flotta GT36 è il risultato tangibile di un impegno congiunto, caratterizzato da una proficua collaborazione con partner industriali e da un rigoroso monitoraggio continuo delle prestazioni.

Questa sinergia assicura l'ottimizzazione costante e l'efficienza operativa di ogni singola macchina. Ansaldo Energia ha enfatizzato che questo successo non solo convalida la validità intrinseca della tecnologia sviluppata dall'azienda, ma ne rafforza anche la competitività sul mercato globale della generazione elettrica. Le turbine GT36 sono state concepite per rispondere proattivamente alle esigenze di efficienza energetica e affidabilità operativa, requisiti fondamentali nel panorama energetico contemporaneo. Il gruppo conferma il suo impegno nel proseguire il monitoraggio approfondito delle prestazioni delle unità già installate e nell'investire costantemente nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, con l'obiettivo di plasmare un futuro energetico sempre più avanzato e sostenibile.