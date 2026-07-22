Ad Aosta, i prezzi al consumo hanno mostrato una stabilità mensile a giugno 2026, mantenendosi invariati rispetto a maggio. Nonostante questa assenza di variazioni congiunturali, l'analisi su base annua rivela un aumento complessivo dell'inflazione pari al 2% rispetto a giugno 2025. Questo andamento è stato rilevato dall'ufficio statistica del Comune di Aosta, che ha diffuso i dati definitivi dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (Nic).

Variazioni congiunturali e tendenziali dei prezzi

Nel dettaglio delle variazioni mensili, rispetto a maggio 2026, sono stati registrati lievi aumenti in diverse categorie.

Le spese per abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili hanno segnato un +0,5%. Seguono ricreazione, sport e cultura (+0,3%), mentre informazione e comunicazione, assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari hanno visto un incremento dello +0,2%. Aumenti minimi, pari allo +0,1%, hanno interessato arredamenti e apparecchi domestici, sanità, servizi finanziari e assicurativi. Al contrario, si sono osservate diminuzioni per bevande alcoliche e tabacchi e per i prodotti alimentari e bevande analcoliche, entrambi con un calo dello -0,5%. Anche i settori dei trasporti e dei servizi di ristorazione e alloggio hanno registrato una riduzione dello -0,1%. Le categorie abbigliamento e calzature e servizi di istruzione sono rimaste stabili, senza variazioni.

Le categorie con i maggiori incrementi annuali

Confrontando i dati con giugno 2025, le spese legate all'abitazione e alle utenze hanno evidenziato l'incremento più significativo, crescendo del 6,1%. Anche il settore dei trasporti ha mostrato un aumento considerevole (+3,5%). Le bevande alcoliche e i tabacchi, insieme ai servizi di ristorazione e alloggio, sono cresciuti dell'1,6%. I servizi finanziari e assicurativi hanno registrato un +1,4%, mentre l'assistenza alla persona e la protezione sociale hanno segnato un +1,2%. Ricreazione, sport e cultura sono aumentati dell'1%, e i prodotti alimentari, la sanità e i servizi di istruzione hanno visto un incremento dello +0,7%. L'abbigliamento e le calzature hanno chiuso la lista degli aumenti con un modesto +0,2%.

Le uniche variazioni annuali negative si sono riscontrate per informazione e comunicazione (-1,6%) e per arredamenti, apparecchi domestici e manutenzione corrente dell’abitazione (-0,2%).

L'indice dei prezzi al consumo (Nic): uno strumento chiave

L'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (Nic) è lo strumento statistico fondamentale per monitorare l'andamento dell'inflazione. Misura le variazioni dei prezzi di un paniere rappresentativo di beni e servizi consumati dalle famiglie, fornendo un quadro essenziale per l'analisi economica a livello locale e nazionale. La sua elaborazione mensile permette di osservare le dinamiche dei costi e il loro impatto sul potere d'acquisto dei cittadini.