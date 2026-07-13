Unioncamere italiana, in sinergia con le Camere di commercio locali, ha istituito il Registro nazionale delle imprese storiche (Ris). L'iniziativa mira a valorizzare e premiare quelle aziende che, attraverso un secolo di attività, hanno saputo tramandare un inestimabile patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali alle nuove generazioni. È stato ufficialmente aperto il bando nazionale per l'iscrizione, un'opportunità rivolta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica o dal settore economico, purché siano regolarmente iscritte al Registro delle imprese, attive e in regola con il pagamento del diritto annuale.

Per accedere al Registro, le aziende devono dimostrare di aver operato in modo continuativo nel medesimo settore merceologico per un periodo non inferiore a cento anni. L'iscrizione è interamente gratuita. Le scadenze per la presentazione delle domande sono fissate: entro il 30 settembre 2026 per le imprese che avranno raggiunto il requisito centenario entro il 31 dicembre 2025 (ovvero attive almeno dal 1925), ed entro il 31 luglio 2027 per quelle che compiranno i cento anni entro il 31 dicembre 2026 (cioè avviate almeno dal 1926).

Modalità di iscrizione e requisiti

Le imprese interessate sono invitate a presentare la domanda di iscrizione attraverso la piattaforma online dedicata. Il processo prevede la compilazione di un apposito form e il successivo invio della domanda sottoscritta.

È indispensabile allegare una breve relazione che illustri la storia dell’impresa dalla sua costituzione ad oggi, ponendo particolare enfasi sulla sua continuità storica. Sarà inoltre richiesta documentazione idonea a comprovare la data di avvio dell’attività o della costituzione, qualora non coincida con le informazioni presenti nella visura camerale. La valutazione della continuità sostanziale dell’attività terrà conto anche di eventuali modifiche nella forma giuridica, nella denominazione, nella proprietà o nella sede dell’impresa.

A corredo della domanda, è possibile inviare documentazione facoltativa che, se approvata, potrà essere pubblicata nel Registro. Questa include il logo o marchio attuale, fotografie storiche, documenti commerciali d'epoca, cataloghi, materiali pubblicitari e pubblicazioni dedicate alla storia dell’impresa.

Il materiale integrativo può essere trasmesso all’indirizzo e-mail specificato.

Riconoscimenti e imprese storiche

A Torino, le imprese storiche iscritte nel Registro nazionale ricevono un riconoscimento speciale durante la tradizionale cerimonia dedicata al Torinese dell'Anno, alla Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico e ai Diplomati eccellenti. Attualmente, la provincia di Torino vanta 132 imprese storiche registrate, tra cui nomi di risonanza nazionale come Bolaffi, Ferrino e Lavazza, affiancate da numerose piccole aziende che custodiscono un'altrettanto affascinante e lunga tradizione imprenditoriale.

Massimiliano Cipolletta, presidente della Camera di commercio di Torino, ha sottolineato l'importanza di queste realtà: “Sono imprese che in oltre un secolo hanno attraversato guerre, crisi economiche, rivoluzioni tecnologiche e dei mercati, dimostrando una straordinaria vitalità e capacità di cambiamento.

Nonostante ciò, hanno saputo mantenere un profondo radicamento sul territorio e un forte senso di appartenenza alla comunità locale. Per loro, l'iscrizione nel Registro rappresenta un motivo di orgoglio e visibilità a livello nazionale”.