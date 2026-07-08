Le Borse europee hanno aperto la giornata dell'8 luglio 2026 in territorio negativo, risentendo delle rinnovate tensioni tra Stati Uniti e Iran. L'avvio delle contrattazioni è stato fortemente influenzato dagli attacchi condotti dagli Stati Uniti contro l'Iran, che hanno riacceso le preoccupazioni per la stabilità delle forniture energetiche provenienti dal Medio Oriente.

Le performance dei principali indici europei

Nel dettaglio, la piazza di Parigi ha visto il suo indice principale, il Cac 40, registrare un calo dello 0,56%, fermandosi a quota 8.389 punti.

Anche Francoforte ha mostrato una flessione significativa, con il Dax che ha perso lo 0,75%, attestandosi a 25.274 punti. A Londra, l'indice Ftse 100 ha segnato un ribasso dello 0,5%, chiudendo a 10.612 punti. La Borsa di Milano ha avviato la seduta con una perdita più contenuta dello 0,28%, portando il Ftse Mib a 52.308 punti.

Mercati energetici e altri indicatori finanziari sotto pressione

Le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Iran hanno avuto un impatto immediato e rilevante anche sui mercati energetici globali. Il prezzo del petrolio WTI con scadenza ad agosto ha registrato un notevole rialzo del 3,09%, raggiungendo i 72,62 dollari al barile. Parallelamente, il Brent ha visto un incremento del 3,22%, portandosi a 76,55 dollari.

Un balzo ancora più marcato si è osservato nel mercato del gas ad Amsterdam, dove i prezzi sono aumentati di quasi il 10%, fissandosi a 48,43 euro al megawattora.

Sul fronte dei titoli di Stato, lo spread tra i bond italiani e tedeschi è salito a 80 punti base. Il rendimento del BTP decennale si è attestato al 3,83%, mentre quello del Bund ha superato la soglia del 3%. Per quanto riguarda i singoli titoli azionari, si sono registrati significativi rialzi per le aziende legate al comparto energetico, beneficiando dell'aumento dei prezzi di petrolio e gas. Al contrario, si sono osservate vendite sui titoli bancari e tecnologici, che hanno chiuso in ribasso.

Nel mercato valutario, l'euro ha mostrato un leggero apprezzamento nei confronti del dollaro, raggiungendo quota 1,1422 dollari (+0,09%). Anche lo yen ha registrato un lieve rialzo, portandosi a 185,23 (+0,13%). L'oro, considerato bene rifugio, è rimasto relativamente stabile, con quotazioni intorno ai 4.100 dollari l'oncia.