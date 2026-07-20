Avolta, società leader a livello globale nel settore del travel retail, ha ufficializzato con un comunicato stampa l'importante inaugurazione di due nuovi punti vendita all'interno del prestigioso Aeroporto Marco Polo di Venezia. L'annuncio, diffuso in data 20 luglio 2026, rappresenta un momento significativo e una tappa fondamentale nell'ambizioso percorso di espansione strategica che la società sta perseguendo all'interno di uno degli scali aeroportuali più rilevanti e dinamici dell'intero Nord-Est italiano.

L'offerta commerciale innovativa e la strategia di espansione di Avolta

I due nuovi negozi Avolta sono stati strategicamente collocati in posizioni di grande visibilità e affluenza, specificamente all'interno dell'area partenze dell'Aeroporto Marco Polo. Questi spazi commerciali sono stati attentamente progettati e allestiti con l'obiettivo primario di offrire ai numerosi viaggiatori una selezione estremamente curata e diversificata di prodotti. L'assortimento spazia con maestria dai marchi internazionali più prestigiosi e rinomati alle eccellenze locali, valorizzando così il territorio. Questa iniziativa si inserisce in maniera coerente e determinante nella strategia di crescita a lungo termine di Avolta, la quale mira a consolidare ulteriormente la propria posizione di leadership e a espandere in modo significativo la propria presenza nel fiorente e competitivo mercato italiano del travel retail.

Il ruolo nevralgico e l'importanza strategica dell'Aeroporto Marco Polo

L'Aeroporto Marco Polo di Venezia si conferma, ancora una volta, come uno dei principali e più attivi hub aeroportuali del Nord-Est italiano. Esso riveste un ruolo assolutamente cruciale e insostituibile per i collegamenti aerei, sia per quanto riguarda le rotte nazionali che quelle internazionali, fungendo da porta d'accesso privilegiata. La gestione e lo sviluppo di questa infrastruttura fondamentale sono affidati con competenza a SAVE S.p.A., una società che si dedica con impegno alla cura e all'innovazione delle infrastrutture aeroportuali. Ai passeggeri, l'aeroporto garantisce una vasta e completa gamma di servizi di alta qualità, che include ampie aree commerciali, diversi punti di ristorazione per ogni esigenza e spazi moderni e accoglienti interamente dedicati allo shopping di qualità e all'intrattenimento.

Attraverso queste recenti e significative inaugurazioni, Avolta si propone di elevare ulteriormente l'esperienza complessiva di viaggio dei numerosi passeggeri che transitano quotidianamente per lo scalo veneziano. L'obiettivo è quello di proporre un'offerta di prodotti e servizi non solo più ampia, ma anche ulteriormente arricchita, innovativa e diversificata, capace di soddisfare le più svariate esigenze. L'intera operazione non solo sottolinea, ma rafforza in maniera inequivocabile l'indiscutibile importanza strategica dell'Aeroporto Marco Polo, riconosciuto a tutti gli effetti come un fulcro vitale e imprescindibile per l'intero traffico aereo e commerciale di tutta la regione, consolidandone il prestigio e la funzionalità.