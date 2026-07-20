Avolta, società leader nel settore del travel retail e del food & beverage, di cui Autogrill è parte integrante, fa il suo atteso debutto all’aeroporto Marco Polo di Venezia. L'inaugurazione, che si svolge in data odierna, 20 luglio 2026, segna un momento significativo per l'azienda con l'apertura di un nuovo punto vendita Costa Coffee. A breve, lo scalo veneziano vedrà anche l'inaugurazione di un convenience store Hudson, rafforzando ulteriormente la presenza del gruppo in uno dei principali hub del Nord-est italiano. Questo ingresso nello scalo veneziano, gestito dal Gruppo Save, rappresenta il primo approdo di Avolta in questa importante infrastruttura, seguendo le recenti aperture già realizzate presso l'aeroporto Valerio Catullo di Verona.

Le nuove aperture e la strategia di espansione

L'apertura del Costa Coffee all'aeroporto Marco Polo di Venezia costituisce il punto di partenza delle attività commerciali di Avolta all'interno dello scalo. Questo sarà presto affiancato dal lancio del convenience store Hudson, ampliando l'offerta dedicata ai viaggiatori. Entrambe le inaugurazioni sottolineano il primo ingresso di Avolta in questo specifico aeroporto, consolidando la sua strategia di espansione dopo il successo del debutto all'aeroporto Valerio Catullo di Verona, anch'esso sotto la gestione del Gruppo Save. L'obiettivo è fornire servizi e prodotti di alta qualità, rispondendo alle esigenze di un flusso crescente di passeggeri e visitatori.

Massimiliano Santoro, CEO Italy di Avolta, ha commentato con entusiasmo queste nuove tappe: “Queste prossime aperture non solo segnano il nostro primo ingresso all’aeroporto di Venezia, che si conferma tra i principali scali del Nord-est, ma rafforzano in modo tangibile la nostra presenza in una regione strategica come il Veneto. Qui, infatti, abbiamo già avuto modo di debuttare di recente anche al Valerio Catullo di Verona, dimostrando il nostro impegno sul territorio”. Santoro ha inoltre evidenziato come “l’operazione potenzia ulteriormente la strategia di crescita in Italia di Avolta e la presenza sul canale aeroportuale, dove da inizio 2026 abbiamo già inaugurato ben nove punti vendita in diversi scali del Paese, confermando un ritmo di sviluppo sostenuto e mirato.”

Avolta: un leader globale nel travel retail

Avolta si posiziona come un operatore di riferimento a livello globale, attivo nei settori del travel retail, del food & beverage e del convenience.

Il suo ampio portafoglio include marchi di prestigio internazionale come Hudson e Autogrill, che le consentono di offrire una vasta gamma di esperienze ai viaggiatori. L'azienda si distingue per la sua capacità di integrare diverse linee di business, sviluppando soluzioni commerciali innovative e complete, pensate per gli aeroporti e per altri importanti canali di transito, come stazioni ferroviarie e autostrade.

In particolare, i convenience store Hudson, gestiti da Avolta, rappresentano un punto di riferimento per i passeggeri, offrendo una selezione curata di articoli essenziali e desiderabili. L'assortimento include un'ampia varietà di bevande, snack, accessori da viaggio indispensabili e souvenir locali, pensati per soddisfare ogni esigenza prima, durante o dopo un volo.

La capillarità e l'efficienza di questi punti vendita sono testimoniate dai dati: a livello globale, al 31 dicembre 2025, Avolta operava un totale di 351 convenience store Hudson. L'impronta complessiva del gruppo è ancora più vasta, contando circa mille location distribuite in oltre settanta paesi in tutto il mondo, a riprova della sua leadership e della sua estesa rete operativa internazionale.