Il Banco di Sardegna ha annunciato un significativo incremento del suo utile netto, che ha raggiunto i 94,9 milioni di euro. Questo risultato, comunicato il 31 luglio 2026, segna una robusta crescita del 5,4% rispetto all'anno precedente, il 2025, e conferma la solida performance dell'istituto bancario con sede a Sassari. Parallelamente, la raccolta complessiva della banca ha registrato un'espansione notevole, attestandosi a 23 miliardi di euro, con un incremento del 4,3% rispetto all'anno precedente. Questi dati evidenziano la resilienza e la capacità di generare valore dell'istituto in un contesto economico dinamico.

Performance Economica e Raccolta

L'istituto ha mostrato una costante progressione sia nell'utile netto che nella raccolta complessiva, elementi chiave della sua stabilità finanziaria. Nel dettaglio, la raccolta complessiva nel 2025 ammontava a 20,4 miliardi di euro, suddivisa in 12,5 miliardi di raccolta diretta e 7,9 miliardi di raccolta indiretta. I dati relativi al 2026 evidenziano un ulteriore rafforzamento della posizione del Banco di Sardegna all'interno del sistema economico regionale. Questa crescita della raccolta è un chiaro segnale della fiducia della clientela e della centralità del Banco nel supportare l'economia locale, consolidando il suo ruolo di riferimento sul territorio.

Solidità Patrimoniale e Visione Strategica

Il Banco di Sardegna ha mantenuto indicatori patrimoniali su livelli di eccellenza nel corso del 2025, a testimonianza della sua gestione prudente ed efficace. Il CET1 ratio, un parametro fondamentale per la solidità bancaria, si è attestato a un elevato 34,13%. Il cost/income contabile è stato del 44%, mentre il NPE ratio netto ha raggiunto l'1,11%. Il costo del rischio è rimasto estremamente contenuto a soli 2 bps, riflettendo una qualità degli attivi attentamente monitorata. Questi risultati sono il frutto di una attenta politica volta alla qualità degli attivi e di un impegno costante in attività di formazione e innovazione per il proprio personale.

L'obiettivo primario della banca è rafforzare il profondo legame con la propria clientela e con il territorio sardo, promuovendo attivamente la crescita economica e sociale della regione attraverso investimenti mirati e servizi dedicati.

Il presidente Gianfranco Farre ha ribadito l'importanza di questi risultati, sottolineando che “il primo semestre 2025 conferma la solidità e la capacità del Banco di generare valore pur in un contesto macroeconomico particolarmente complesso e sfidante”. La banca prosegue nel suo impegno strategico a tutela del risparmio e nel supporto attivo a famiglie e imprese, riconoscendo il proprio ruolo cruciale nello sviluppo locale. Questo impegno si mantiene saldo anche in un quadro internazionale caratterizzato da nuove dinamiche commerciali che ridefiniscono gli equilibri tra Europa, Stati Uniti e altri mercati globali, dimostrando la capacità dell'istituto di adattarsi e prosperare in scenari complessi e di continuare a essere un punto di riferimento per la comunità. L'evoluzione dell'attuale congiuntura rende questi risultati ancora più significativi e rafforza la determinazione del Banco di Sardegna nel perseguire la sua missione.