Confindustria Ascoli Piceno ha annunciato la proroga dei termini per la presentazione delle domande al secondo bando del Fondo di Contrasto alla Deindustrializzazione. La nuova scadenza è fissata al 28 settembre 2026, posticipando il precedente termine del 31 agosto. La decisione, accolta con soddisfazione, è stata presa dal Ministero competente, su richiesta di Confindustria, per consentire alle imprese del territorio una migliore preparazione della documentazione. Questa estensione è vista come una "risposta concreta" alle esigenze produttive locali, favorendo progetti più strutturati e competitivi.

Il bando destina 20 milioni di euro alle imprese manifatturiere del Piceno per investimenti in innovazione, riqualificazione, sostenibilità e nuovi insediamenti industriali. Lo sportello di finanza agevolata di Confindustria Ascoli Piceno resta operativo per assistere le imprese.

Dettagli del Fondo e Spese Ammissibili

La seconda edizione 2026 del Fondo di Contrasto alla Deindustrializzazione è rifinanziata con 120 milioni di euro totali, ripartiti tra sei ambiti, incluso il Consorzio per lo sviluppo industriale del Piceno. Le risorse sono per imprese manifatturiere con o che intendono insediare un'unità produttiva. Il contributo, in conto impianti e regime “de minimis”, copre fino al 100% delle spese ammesse (max 300.000 euro per impresa).

Interventi finanziabili: riqualificazione, potenziamento e insediamento di unità produttive. Spese ammissibili includono opere murarie, acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e investimenti in beni immateriali e tecnologie innovative.

Presentazione Domande e Supporto

Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma di Invitalia. La presentazione richiede credenziali digitali e firma elettronica. Il periodo per la presentazione va dal 28 settembre 2026 al 28 novembre 2026. L’iter istruttorio sarà avviato in ordine cronologico dopo la chiusura dello sportello. Invitalia cura gli adempimenti tecnici e amministrativi; informazioni operative, modulistica e istruzioni sono disponibili sul suo sito. Confindustria Ascoli Piceno offre supporto qualificato tramite il suo sportello di finanza agevolata.