Nel mese di maggio, il debito delle amministrazioni pubbliche italiane ha registrato un significativo incremento, salendo di ben 26,6 miliardi di euro rispetto al mese precedente. Questo notevole aumento ha portato il debito complessivo a raggiungere la cifra record di 3.181,1 miliardi di euro. L'espansione del debito pubblico riflette principalmente l'impatto combinato di tre fattori determinanti: il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, la crescita delle disponibilità liquide del Tesoro e una serie di effetti tecnici strettamente legati alla gestione e al valore dei titoli di Stato.

Analisi dettagliata dei fattori che hanno contribuito all'aumento

L'incremento di 26,6 miliardi di euro nel debito è stato influenzato in modo preponderante dal fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, che ha contribuito con 13,4 miliardi di euro. Un altro elemento chiave che ha inciso sull'aumento è stata la crescita delle disponibilità liquide del Tesoro, le quali sono aumentate di 9,5 miliardi di euro, portando il totale a 51,9 miliardi di euro. A questi importi si aggiungono 3,6 miliardi di euro, derivanti da effetti tecnici specifici. Questi ultimi includono gli scarti e i premi all’emissione e al rimborso dei titoli, la rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e le variazioni dei tassi di cambio, che hanno complessivamente contribuito a modellare il valore del debito nel periodo considerato.

L'andamento delle entrate tributarie nel mese di maggio

Contestualmente all'aumento del debito pubblico, le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato nel mese di maggio sono state pari a 44,7 miliardi di euro. Questo dato segna un incremento del 2,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, maggio 2025, traducendosi in un aumento effettivo di 1,1 miliardi di euro. Tale crescita delle entrate offre un quadro parziale dell'attività economica e fiscale del paese, evidenziando una dinamica positiva sul fronte delle riscossioni, pur in un contesto di espansione del debito complessivo.