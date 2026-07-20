Le frodi sui bonifici istantanei hanno registrato un calo significativo nel secondo semestre del 2025. La Banca d'Italia ha comunicato che questa diminuzione è attribuibile all'efficacia delle misure di prevenzione implementate, come la verifica dell'IBAN del beneficiario, e a una maggiore attenzione da parte della clientela. Sebbene il tasso di frode per i bonifici istantanei rimanga superiore a quello dei bonifici tradizionali, il rapporto più recente della Banca d'Italia certifica una riduzione sostanziale: un decremento del 38% rispetto ai primi sei mesi del 2025 e del 53% in confronto al secondo semestre del 2024.

Analizzando il numero di operazioni, il tasso di frode per i bonifici istantanei si è attestato allo 0,012%. Questo dato rappresenta una diminuzione del 40% rispetto al semestre precedente e del 57% rispetto allo stesso periodo del 2024. Per i bonifici ordinari, il tasso è rimasto notevolmente più basso, pari allo 0,002%. La Banca d'Italia evidenzia come l'introduzione di nuovi strumenti preventivi e una crescente consapevolezza tra gli utenti dei servizi di pagamento abbiano giocato un ruolo cruciale nel favorire questa tendenza positiva.

Misure preventive e impatto sulla sicurezza

La riduzione delle frodi sui bonifici istantanei è strettamente correlata all'adozione di specifiche misure di prevenzione.

Tra queste spicca la verifica del beneficiario (VOP) per i bonifici SEPA, resa obbligatoria a partire dal 9 ottobre 2025 dalla Instant Payments Regulation (IPR). L'obiettivo primario di tale normativa è mitigare il rischio che i pagamenti vengano indirizzati a destinatari fraudolenti o errati. Anche le iniziative di sensibilizzazione promosse dai prestatori di servizi di pagamento (PSP) hanno contribuito in modo significativo a rafforzare la sicurezza delle operazioni.

Nel secondo semestre del 2025, il tasso di frode sui bonifici istantanei, calcolato sul valore complessivo delle transazioni, ha raggiunto lo 0,028% (equivalente a 28 euro ogni 100.000 euro transati). Questo dato segna un miglioramento rispetto allo 0,045% (45 euro ogni 100.000 euro) registrato nel semestre precedente.

Per i bonifici ordinari, il tasso è rimasto stabile allo 0,002% (2 euro ogni 100.000 euro). Il rapporto indica inoltre che la manipolazione del pagatore rimane la forma di frode più diffusa per i bonifici, mentre le transazioni non autorizzate, inclusi furti di dati o dello strumento di pagamento, prevalgono per le carte di pagamento e il denaro elettronico.

Panoramica sui pagamenti digitali in Italia

L'analisi della Banca d'Italia ha esaminato anche altri strumenti di pagamento digitale, tra cui carte di debito e credito, carte prepagate e prelievi ATM. Nel secondo semestre del 2025, il tasso di frode per le carte di pagamento si è attestato allo 0,017% (17 euro ogni 100.000 euro transati), mentre per i prelievi ATM è stato dello 0,01% (10 euro ogni 100.000 euro).

Un calo è stato osservato anche per il denaro elettronico, in particolare per le carte prepagate, con il tasso sceso allo 0,024% (24 euro ogni 100.000 euro) rispetto allo 0,033% del semestre precedente.

Il rapporto evidenzia che le transazioni e-commerce continuano a presentare tassi di frode superiori rispetto a quelle effettuate tramite terminali fisici (POS), sebbene il divario stia progressivamente diminuendo. Le transazioni transfrontaliere, specialmente quelle al di fuori dello Spazio Economico Europeo, mostrano tassi di frode significativamente più elevati rispetto alle operazioni domestiche, in particolare per quanto riguarda le carte di pagamento e il denaro elettronico. L'implementazione della Strong Customer Authentication (SCA) si conferma un mezzo efficace per ridurre i rischi di frode, soprattutto nelle operazioni internazionali.