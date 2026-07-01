L'indagine sulle imprese industriali e dei servizi, i cui risultati sono stati resi noti il primo luglio 2026, delinea le prospettive economiche per il prossimo anno. Per il 2026, le imprese prevedono una domanda stabile e un'accelerazione dei prezzi di vendita in tutti i comparti. Le attese sulla spesa per investimenti indicano una possibile contrazione, in particolare nella manifattura e tra le imprese di minore dimensione. L'occupazione, invece, è prevista in continuo aumento, mantenendo ritmi simili a quelli registrati nel 2025.

I risultati del 2025

Nel 2025, le vendite delle imprese dell’industria in senso stretto e dei servizi privati non finanziari con almeno 20 addetti sono rimaste sostanzialmente stabili nel complesso, dopo una flessione nel biennio precedente. La crescita dei prezzi di vendita si è attestata al 2,0 per cento, risultando inferiore rispetto al 2024. L'occupazione ha continuato a espandersi, associandosi a un lieve incremento delle ore lavorate. La domanda di credito è leggermente cresciuta, pur rimanendo contenuta, a fronte di condizioni di finanziamento considerate stabili. Gli investimenti hanno nel complesso accelerato, trainati in particolare dalla manifattura e dal comparto energetico, mentre hanno rallentato nel settore dei servizi.

Il comparto delle costruzioni: ripresa e prospettive

Il comparto delle costruzioni ha registrato una ripresa dell'attività nel 2025, favorita dall'espansione dell'edilizia pubblica, che ha continuato a beneficiare degli incentivi connessi con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Anche l'attenuazione del calo nell'edilizia privata ha contribuito a questa dinamica. L'occupazione nel settore ha ripreso a espandersi, seppure a ritmi moderati. Per il 2026, tuttavia, le imprese delle costruzioni prevedono un ristagno dell'attività, pur mantenendo prospettive occupazionali ancora moderatamente favorevoli.