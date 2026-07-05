Un recente studio condotto da un economista della Banca d’Italia ha messo in luce la stretta correlazione tra la divisione del carico domestico all’interno delle famiglie italiane, l’occupazione femminile e il tasso di natalità. L’analisi, intitolata “Puoi lavare tu i piatti? Uso del tempo all’interno della famiglia, offerta di lavoro e fertilità” (N. 1534 - Natalità, divisione del carico domestico e offerta di lavoro), evidenzia come un maggiore equilibrio nella ripartizione delle attività domestiche tra uomini e donne possa rappresentare un fattore chiave per l’incremento dell’occupazione femminile nel Paese.

Riequilibrio del lavoro domestico e occupazione femminile

Lo studio sottolinea che, nelle economie sviluppate, il legame tra tasso di occupazione femminile e fertilità non è diretto, ma è fortemente influenzato dalla disponibilità di servizi di cura per i figli. In Italia, la nascita di un figlio comporta un inevitabile aumento delle attività domestiche per entrambi i genitori, riducendo il tempo disponibile per altre occupazioni, incluso il lavoro retribuito. Tuttavia, le donne continuano a sostenere la quota preponderante del lavoro domestico e della cura dei figli. Il contributo degli uomini a queste attività è, in media, inferiore a un terzo di quello femminile. Questo significativo squilibrio può rendere le donne meno propense ad avere figli, anche per le potenziali ricadute negative sulla loro carriera lavorativa e sul loro percorso professionale.

Impatto sulla natalità e il ruolo cruciale dei servizi per l'infanzia

La ricerca evidenzia che un maggiore impegno degli uomini nelle attività domestiche porterebbe a un aumento significativo dell’occupazione femminile. Tuttavia, l’effetto sulla natalità rimane incerto. Una ripartizione più equa del lavoro domestico, infatti, potrebbe aumentare il costo-opportunità di avere figli anche per gli uomini. Un dato rilevante emerge dalle aree del Sud Italia, dove la scarsa offerta di asili nido e altri servizi per l’infanzia si associa a un minore tasso di fertilità in presenza di una maggiore occupazione femminile. Questo suggerisce che la possibilità di affidare parte della cura dei figli a strutture esterne alla famiglia, come gli asili nido, è un fattore determinante per sostenere e far crescere la natalità.

Le conclusioni dello studio della Banca d’Italia

Il lavoro della Banca d’Italia ha utilizzato dati specifici sull’Italia per stimare un modello di ciclo di vita che analizza congiuntamente il lavoro domestico, l’occupazione e la fecondità. Le analisi confermano che un riequilibrio del carico domestico tra uomini e donne può incidere positivamente e in modo sostanziale sull’occupazione femminile. Parallelamente, l’aumento della natalità richiede un ampliamento significativo dell’offerta di servizi per l’infanzia. L’accesso facilitato a strutture come gli asili nido e ad altri servizi di cura rappresenta, dunque, una leva fondamentale per supportare sia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro sia per invertire la tendenza negativa dei tassi di natalità nel Paese.