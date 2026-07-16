La giunta comunale di Bari ha dato il via libera alla manovra di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, un provvedimento che stanzia 14,9 milioni di euro per una serie di interventi cruciali. Le risorse saranno destinate al potenziamento del welfare, al miglioramento dei servizi per la scuola, al rafforzamento della sicurezza e al monitoraggio delle infrastrutture cittadine. La delibera, proposta dall’assessore al Bilancio Diego De Marzo, è ora attesa per l'esame e l'approvazione del consiglio comunale, la cui seduta è convocata per il prossimo 29 luglio.

Tra le misure più significative previste dalla manovra, spicca il contributo alloggiativo comunale, al quale sono destinati oltre 3,4 milioni di euro. Questa iniziativa è volta a sostenere più di 2mila famiglie baresi in difficoltà e assume particolare rilevanza in seguito alla cancellazione del fondo nazionale da parte del Governo, avvenuta a 23 anni dalla sua istituzione. Per il welfare cittadino, sono stati stanziati ulteriori 1,6 milioni di euro, mirati a potenziare servizi essenziali come il trasporto per persone con disabilità, l’assistenza domiciliare agli anziani e i servizi socio-sanitari. Anche la pubblica istruzione riceverà un importante impulso con 1,3 milioni di euro, che garantiranno la continuità di servizi fondamentali quali la refezione e il trasporto scolastico, le attività socio-educative e il completamento degli arredi per i nuovi asili nido, coprendo la quota non finanziata da fondi esterni.

Interventi per la città: dalla sicurezza alla cultura

La manovra non si limita ai settori sociali, ma abbraccia un ampio spettro di esigenze cittadine. È previsto il rafforzamento delle attività e della formazione della Polizia Locale, un passo importante per garantire maggiore efficienza e presenza sul territorio. La Fondazione Petruzzelli vedrà confermati i 500mila euro di finanziamento, che si aggiungono al contributo ordinario di 1 milione di euro già inserito nel bilancio di previsione. Particolare attenzione è rivolta anche all'ambiente urbano, con 200mila euro dedicati a interventi di depavimentazione e greening urbano. Queste azioni sono finalizzate all’adattamento climatico, all’aumento delle superfici permeabili e al rafforzamento del verde in città.

Inoltre, i cinque Municipi di Bari riceveranno complessivamente 300mila euro (pari a 60mila euro ciascuno), risorse che potranno essere gestite autonomamente per piccoli interventi diffusi e iniziative di quartiere, promuovendo una maggiore partecipazione e risposta alle specificità locali.

Sul fronte della sicurezza infrastrutturale, sono stati stanziati 100mila euro per il monitoraggio strutturale dei ponti cittadini. Altri interventi strategici includono il potenziamento dei sistemi informatici e delle banche dati, essenziale per migliorare la riscossione tributaria, e un progetto per la razionalizzazione delle società partecipate. La delibera prevede inoltre l’istituzione di un capitolo dedicato all’antimafia sociale e il ripristino del fondo di riserva per circa 700mila euro.

Infine, la manovra assicura il finanziamento dei debiti fuori bilancio derivanti da obblighi di legge e gli accantonamenti per il fondo spese potenziali, garantendo così la complessiva salvaguardia degli equilibri finanziari dell’ente.

Il ruolo del bilancio comunale nella gestione della città

Il bilancio di previsione comunale rappresenta lo strumento cardine per la programmazione finanziaria degli enti locali. In conformità con il Testo unico degli enti locali, il bilancio ha il compito di assicurare la copertura delle spese, la salvaguardia degli equilibri finanziari e la realizzazione degli investimenti pianificati dall’amministrazione. Le risorse vengono allocate con l'obiettivo di garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali e di rispondere in modo efficace alle esigenze della comunità, sempre nel rispetto delle normative vigenti e degli obblighi di legge.

La delibera di assestamento annuale gioca un ruolo fondamentale, permettendo di adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle reali necessità che emergono nel corso dell'anno. Questo meccanismo consente all'amministrazione di intervenire tempestivamente di fronte a nuove priorità e di mantenere un solido equilibrio finanziario per l'ente, assicurando una gestione dinamica e responsabile delle risorse pubbliche.