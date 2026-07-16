La Basilicata, sempre più piccola e anziana, registra segnali positivi sul fronte occupazionale, ma anche criticità strutturali. È quanto emerge dal Rendiconto Sociale Regionale 2025 dell’Inps Basilicata, presentato a Matera il 16 luglio 2026. Il rapporto evidenzia problemi su qualità dell’occupazione, retribuzioni e divario di genere. Il direttore regionale Daniele Russo ha ricordato il ruolo cruciale dell’Istituto, che serve circa 400 mila utenti ed eroga 200 mila tra pensioni e prestazioni assistenziali.

Per rafforzare il sistema previdenziale e promuovere uno sviluppo equo, Russo ha evidenziato l’urgenza di elevare le retribuzioni, ridurre il gender gap e incrementare la partecipazione giovanile al mondo del lavoro.

L’analisi del rapporto rivela che, pur calando la disoccupazione, diminuiscono gli occupati a tempo indeterminato. Questa tendenza, come sottolineato dal presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps, Roberto Ghiselli, solleva interrogativi sulla qualità dell’occupazione, poiché la riduzione della disoccupazione non sempre si traduce in un miglioramento delle condizioni lavorative.

Retribuzioni e divario di genere: le sfide persistenti

Le osservazioni di Ghiselli hanno ulteriormente evidenziato le sfide regionali. La Basilicata registra un aumento degli inattivi e retribuzioni medie significativamente inferiori alla media nazionale. Il divario salariale tra uomini e donne si presenta più marcato rispetto al resto del Paese.

Questi dati confermano criticità strutturali che richiedono interventi mirati per migliorare le condizioni economiche e sociali dei lavoratori lucani.

Il Terzo settore: motore di sviluppo e coesione sociale

In questo scenario, il Terzo settore emerge come attore rilevante per lo sviluppo regionale. I dati ufficiali 2025 mostrano una crescita significativa dell’occupazione in Basilicata (+7,5% rispetto all’anno precedente). L’aumento degli occupati nel periodo 2019-2025 raggiunge circa il 47%, posizionando la regione tra quelle con la crescita più marcata nel Mezzogiorno. Il Terzo settore rappresenta una leva fondamentale di sviluppo economico, un pilastro per la coesione sociale e una risorsa essenziale per i bisogni delle comunità.