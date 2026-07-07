La Banca Centrale Europea (BCE) ha espresso crescente preoccupazione per i rischi legati al cambiamento climatico, annunciando l'aumento dell'haircut – la riduzione del valore riconosciuto come garanzia – sui titoli obbligazionari maggiormente esposti. L'istituto monitora l'impatto degli eventi climatici estremi sui mercati finanziari e sui bilanci delle banche dell'Eurozona.

L'attenzione della BCE si concentra sui bond a rischio climatico, ovvero quelli emessi da soggetti o settori più vulnerabili alle conseguenze del cambiamento climatico, come le industrie ad alto impatto ambientale o le aree geografiche colpite da eventi estremi.

L'haircut potrà essere modulato in base al rischio climatico del titolo.

Misure per i rischi climatici

La BCE ha specificato che la revisione degli haircut riguarderà le garanzie presentate dalle banche nelle operazioni di rifinanziamento. L'obiettivo è incentivare una maggiore attenzione ai rischi climatici nella gestione dei portafogli e favorire una transizione verso attività finanziarie più sostenibili. La decisione finale sugli haircut differenziati sarà presa dopo un'attenta valutazione dei dati e delle ripercussioni sul sistema bancario.

L'istituto ha sottolineato la dipendenza della resilienza del sistema finanziario dall'integrazione dei rischi climatici nelle valutazioni e nella gestione delle garanzie.

Ha ribadito l'importanza della collaborazione tra autorità di vigilanza, banche e altri attori per affrontare le sfide del cambiamento climatico.

Il ruolo della BCE e la sostenibilità

La Banca Centrale Europea ricopre un ruolo centrale nella definizione delle politiche monetarie e nella supervisione del sistema finanziario dell'Eurozona. Valuta la solidità delle garanzie presentate dalle banche per accedere alle operazioni di liquidità. Gli haircut sono uno strumento tecnico della BCE per tutelare il proprio bilancio dai rischi dei titoli accettati come collaterale.

Negli ultimi anni, la BCE ha rafforzato l'impegno nell'integrare i criteri di sostenibilità ambientale nelle proprie strategie, in linea con le direttive europee. L'obiettivo è contribuire alla stabilità finanziaria e alla lotta contro il cambiamento climatico.