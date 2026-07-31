Bellosta Rubinetterie di Briga Novarese, dal 1961 produttrice di rubinetteria d’autore Made in Italy, ha erogato un buono carburante da 100 euro a ogni dipendente. L’iniziativa estiva mira a sostenere il potere d’acquisto, gravato dall’aumento dei costi di rifornimento.

La misura giunge in un momento cruciale per gli automobilisti italiani: dal 4 luglio è cessato lo sconto di 5 centesimi al litro su benzina e diesel. Il rialzo dei prezzi alla pompa ha spinto Bellosta Rubinetterie a un intervento immediato per i propri lavoratori.

Welfare aziendale e futuro

Il buono carburante, spendibile presso i principali distributori, sarà assegnato a tutti i dipendenti, senza distinzione di ruolo. L’AD Maurizio Bellosta ha dichiarato: “La famiglia Bellosta ha deciso di sostenere con un gesto concreto la grande famiglia aziendale, per esprimere un sincero ringraziamento a tutti gli uomini e le donne che lavorano ogni giorno dell’anno all’interno delle nostre mura”.

L’azienda sta avviando un processo di transizione green, con la redazione di un bilancio di sostenibilità. Questo illustrerà azioni e nuovi interventi per l’ambiente, mirando a generare vantaggi concreti nel medio e lungo periodo e a promuovere una trasformazione economica e strategica.

Bellosta Rubinetterie: storia e valori

Fondata nel 1961, Bellosta Rubinetterie è una realtà novarese di spicco nella produzione di rubinetteria di alta qualità. Si distingue per design e sostenibilità, evidenti nel welfare aziendale e nei progetti ecologici. La sua presenza è consolidata a livello nazionale, con partecipazioni a fiere di settore e iniziative per l’innovazione industriale.

L’erogazione del buono carburante si inserisce in una più ampia strategia di welfare, volta a migliorare il benessere dei dipendenti e a rafforzare il legame azienda-territorio.