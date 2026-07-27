In Calabria, il costo medio dei carburanti ha superato la media nazionale, destando preoccupazione tra i consumatori. L'analisi di Federconsumatori Calabria rivela un quadro economico gravoso per le famiglie. Il prezzo della benzina si attesta a 1,98 euro al litro a livello nazionale, ma in Calabria raggiunge una media di 1,997 euro al litro, con molti distributori che superano questa soglia. Anche il gasolio in modalità self mostra un divario: la media nazionale supera i 2,1 euro al litro, mentre in Calabria il prezzo arriva a 2,2 euro al litro.

L'impatto economico sui bilanci familiari

Le stime di Federconsumatori Calabria indicano prezzi attuali ingiustificatamente elevati. Per la benzina, si registra un sovrapprezzo di 23 centesimi al litro, per il gasolio l'eccedenza è di 24,8 centesimi al litro rispetto ai valori considerati equi. Questi rincari comportano un aggravio diretto annuo per le famiglie: 276 euro in più per chi ha un'auto a benzina e 238,10 euro per i veicoli diesel. A questi si aggiungono costi indiretti stimati in 262,70 euro annui per famiglia, dovuti all'aumento dei prezzi nel trasporto su gomma, che interessa oltre l'86% delle merci nella regione e si ripercuote sul costo finale dei beni.

Urgenza del taglio delle accise e il quadro nazionale

Di fronte a questa situazione, Federconsumatori ribadisce con forza che il taglio delle accise sui carburanti è un'operazione non più procrastinabile. Le ripercussioni sui bilanci familiari, aggravate dagli aumenti, rendono l'intervento urgente. A livello nazionale, l'organizzazione ha già lanciato l'allarme riguardo a rincari "ingiustificati" che erodono il potere d'acquisto delle famiglie. Viene sottolineata la necessità di adottare interventi strutturali per contenere l'escalation dei prezzi e salvaguardare la capacità di spesa dei consumatori.

La problematica dei rincari dei carburanti non è circoscritta alla sola Calabria, ma si inserisce in un più ampio contesto nazionale.

Federconsumatori monitora assiduamente l'andamento dei prezzi su tutto il territorio italiano, evidenziando le criticità che impattano severamente sia sulle famiglie che sul settore del trasporto merci, con conseguenze a cascata sull'intera economia.