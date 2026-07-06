Biesse, azienda pesarese attiva nella produzione di macchinari, sistemi e software, ha acquisito Orchestra Srl. Specializzata nella digitalizzazione dei processi produttivi per il settore manifatturiero, l'operazione, annunciata il 6 luglio 2026, rientra nel piano industriale 2026-2028, rafforzando la strategia di evoluzione digitale di Biesse.

Orchestra Srl sviluppa piattaforme per l’interconnessione dei macchinari industriali e il monitoraggio in tempo reale. Le soluzioni connettono nativamente macchine multi-brand, centralizzano i dati e implementano logiche Manufacturing Execution System (MES).

Ciò ottimizza la produzione in base agli ordini, garantendo ai clienti maggiore efficienza produttiva e controllo end-to-end.

Roberto Selci, presidente e amministratore delegato di Biesse, ha dichiarato: “Questa acquisizione rappresenta un passo concreto nell’attuazione del nostro piano industriale 2026-2028 e rafforza il percorso di evoluzione digitale del gruppo. L’integrazione delle competenze di Orchestra ci consente di mettere a disposizione dei clienti strumenti sempre più avanzati per la digitalizzazione dei processi produttivi”.

Vantaggi Strategici e Innovazione

L’integrazione di Orchestra consente a Biesse di offrire soluzioni complete per la raccolta e centralizzazione dati da macchinari eterogenei, con schedulazione avanzata e ottimizzazione dinamica.

Il sistema coordina macchine, processi e risorse multi-brand, trasformando la fabbrica in un ambiente digitale integrato. Le nuove soluzioni aumentano l’efficienza, riducono i colli di bottiglia e abilitano una pianificazione dinamica e adattiva in tempo reale.

L'acquisizione si allinea alla strategia Biesse per l’ottimizzazione dei processi industriali dei clienti, l’incremento del valore delle macchine e la semplificazione dei cicli produttivi. L'obiettivo è supportare i clienti nel migliorare efficienza e competitività tramite la trasformazione digitale, fornendo un ecosistema digitale completo dalla raccolta dati alla gestione e controllo della produzione.