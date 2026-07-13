L'assemblea dei Soci di TUA S.p.A. ha approvato il bilancio di esercizio 2025, confermando un percorso di solida crescita e significativi investimenti nel trasporto pubblico abruzzese. Alla presenza del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, la società ha presentato risultati che evidenziano una marcata espansione economica e una strategia proiettata verso l'innovazione e la sostenibilità. Il bilancio si chiude con un utile di esercizio, registrando un valore della produzione salito a 126,7 milioni di euro e ricavi da traffico pari a 22,9 milioni di euro, a testimonianza di un netto miglioramento dei principali indicatori economici.

Crescita economica e potenziamento dei servizi

Il presidente Marco Marsilio ha enfatizzato l'importanza dell'approvazione del bilancio, definendola una certificazione del "percorso di crescita e rafforzamento di TUA". Ha inoltre evidenziato come la strategia regionale stia producendo "effetti concreti", con un incremento del valore della produzione e dei ricavi. La società ha chiuso il 2025 con un utile netto di circa 104 mila euro e un Ebitda in costante miglioramento. Un pilastro di questa espansione è il rafforzamento del trasporto ferroviario, che nel 2025 ha superato 1,2 milioni di passeggeri. Questo successo è stato possibile anche grazie all'introduzione di nuovi treni e autobus a basso impatto ambientale, che hanno contribuito a un aumento del valore dei treni fino a 14,4 milioni di euro e a un rinnovamento della flotta pari al 50%.

Innovazione, nuove rotte e occupazione

Durante il convegno dedicato a "L’evoluzione del trasporto pubblico in Abruzzo: innovazione tecnologica e sostenibilità al servizio del cittadino", il presidente Marsilio ha ribadito il ruolo cruciale della mobilità come asse strategico delle politiche regionali. Tra le novità più rilevanti, si segnala l'attivazione, dal mese di settembre, del collegamento ferroviario Lanciano – Pescara – Ancona, che nei primi quattro mesi ha già servito 15 mila passeggeri. L'impegno di TUA si riflette anche nell'incremento occupazionale: tra il 2019 e il 2025, l'azienda ha effettuato 327 assunzioni, includendo operatori di esercizio, impiegati, assuntori, macchinisti e capitreno.

Ulteriori traguardi includono l'entrata in funzione della filovia La Verde, che collega Pescara e Montesilvano, e la presentazione di un innovativo autobus bipiano destinato alla tratta L’Aquila – Roma. Marsilio ha confermato l'intenzione di "sostenere il percorso di innovazione di TUA", investendo per migliorare ulteriormente il servizio e rispondere alle esigenze degli abruzzesi attraverso tecnologia, intermodalità, rinnovo dei mezzi e qualità dei servizi, riconoscendo il trasporto pubblico come "leva fondamentale per la crescita della nostra regione".

TUA: un attore strategico per la mobilità futura

TUA si posiziona oggi tra le prime dieci aziende italiane per l'adozione di nuove tecnologie nel settore del trasporto pubblico.

I risultati conseguiti consolidano il suo ruolo di attore strategico per la mobilità regionale, dimostrando la capacità di affrontare le sfide future con una visione orientata all'innovazione, alla sostenibilità e all'efficienza, elementi chiave per lo sviluppo del territorio abruzzese.