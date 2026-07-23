La decisione di sospendere l'adeguamento automatico del price cap sul petrolio russo, una misura che rimarrà in vigore fino a luglio 2027, è destinata a generare per Mosca una perdita stimata di 3,5 miliardi di euro all'anno. Questa importante novità è stata comunicata da un alto funzionario dell'Unione Europea, durante la presentazione del ventunesimo pacchetto di sanzioni Ue, approvato in data odierna.

L'impatto economico del blocco del price cap

Al momento, il prezzo di riferimento per il greggio Urals si attesta a 65,3 dollari al barile, un valore che riflette le attuali dinamiche del mercato energetico globale.

In questo contesto, l'Unione Europea ha deliberato di mantenere fermo il tetto massimo al prezzo del petrolio russo a 44,7 dollari al barile. Tale scelta impedisce l'adeguamento automatico del cap, che in condizioni normali lo avrebbe innalzato a una fascia compresa tra 58,3 e 58,5 dollari. La conseguenza diretta è che la Russia si trova obbligata a commercializzare il proprio petrolio a un prezzo di oltre 20 dollari inferiore rispetto al suo effettivo prezzo di mercato, con un impatto significativo sulle sue entrate da esportazione. Il blocco sull'adeguamento automatico del price cap è stato stabilito fino a luglio 2027, assicurando così un effetto prolungato sulla capacità finanziaria di Mosca.

Le sanzioni Ue e l'obiettivo di limitare le risorse russe

L'Unione Europea ha progressivamente adottato numerosi e stringenti pacchetti di sanzioni economiche nei confronti della Russia. Tra le misure più incisive, il price cap sul petrolio si configura come uno strumento chiave, ideato per limitare significativamente le entrate che Mosca genera dall'export energetico. Questo meccanismo stabilisce un limite massimo al prezzo al quale il petrolio russo può essere commercializzato sui mercati internazionali. L'applicazione di tali misure sanzionatorie richiede il coinvolgimento attivo e la cooperazione degli Stati membri dell'Unione Europea e dei suoi partner internazionali. L'obiettivo strategico è ridurre drasticamente le risorse finanziarie a disposizione della Russia, con l'intento specifico di indebolire la sua capacità di sostenere il conflitto in corso.