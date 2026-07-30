Il gruppo automobilistico tedesco BMW ha registrato un significativo crollo degli utili nel primo semestre del 2026. L'utile netto è sceso di oltre un terzo, attestandosi a 1,2 miliardi di euro, evidenziando una fase di marcata difficoltà per la casa di Monaco. Parallelamente, anche il fatturato ha subito una flessione consistente, passando da 34 a 31 miliardi di euro, confermando un periodo di contrazione economica per il colosso bavarese.

Performance Economica e Contesto di Mercato

Analizzando i dettagli finanziari, il risultato prima di interessi e imposte (EBIT) del gruppo si è drasticamente ridotto a 3.635 milioni di euro.

Questa cifra rappresenta una diminuzione di oltre il 37% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo il suo livello più basso dall'inizio della crisi sanitaria globale del 2020. Il margine EBIT nel segmento automobilistico ha mostrato un calo notevole, attestandosi al 3,6% contro il 6,2% registrato l'anno precedente. Il fatturato complessivo di BMW nei primi sei mesi dell'anno ha raggiunto i 62.266 milioni di euro, segnando un decremento dell'8% su base annua.

Fattori Internazionali e Strategie Aziendali

Le principali cause di queste difficoltà sono state individuate nella debolezza del mercato cinese, un'area cruciale per le vendite globali di BMW. Le vendite in Cina hanno subito un calo di oltre il 20% tra gennaio e giugno, con una contrazione che ha superato il 30% nel solo secondo trimestre.

A ciò si aggiunge l'impatto negativo dei dazi imposti negli Stati Uniti e nell'Unione Europea, che hanno eroso il margine operativo di circa 1,25 punti percentuali. Nonostante questo scenario, la situazione in Stati Uniti ed Europa ha mostrato una maggiore stabilità, grazie a una gestione rigorosa dei costi e a una solida domanda di veicoli.

In risposta a questo contesto economico sfidante, BMW ha annunciato misure significative. È stato concordato con il comitato aziendale un piano per la soppressione di 8.000 posti di lavoro a livello globale. Questa riduzione avverrà attraverso un programma di indennità e l'implementazione di misure di flessibilità lavorativa, mirando a ottimizzare l'efficienza operativa del gruppo.

Prospettive Future e Riorganizzazione

Milan Nedeljković, presidente del consiglio di amministrazione di BMW, ha sottolineato l'importanza di "agilità ed efficienza" in un settore in rapida evoluzione. Nedeljković, che ricopre la carica da meno di tre mesi, ha annunciato un ridisegno organizzativo del gruppo per affrontare le sfide attuali. Ha inoltre fornito una previsione cauta per l'intero esercizio 2026, avvertendo che il risultato ante imposte potrebbe registrare un calo superiore al 15%, indicando una prospettiva di continua pressione sui margini.