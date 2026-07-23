Il bonus gas, un'iniziativa di sostegno fondamentale per i cittadini della Basilicata, è stato definito una misura "giusta" ma che necessita di una profonda revisione da parte dell'assessore regionale all'Ambiente, Energia e Territorio, Cosimo Bochicchio. L'assessore ha espresso chiaramente la sua posizione riguardo all'attuale sistema di erogazione, evidenziando come, pur rappresentando un aiuto cruciale per le famiglie lucane, la sua struttura attuale presenti delle criticità che ne limitano l'efficacia e la capacità di rispondere pienamente alle mutate esigenze del territorio.

Questa riflessione nasce dalla consapevolezza che, nonostante l'indubbio valore iniziale della misura, il contesto economico e sociale in continua evoluzione impone un aggiornamento per massimizzarne i benefici e garantire un impatto più equo e mirato.

La posizione dell'assessore Bochicchio sulla revisione del bonus

Bochicchio ha ribadito che il bonus gas, nella sua configurazione attuale, ha indubbiamente fornito un supporto significativo a un vasto numero di famiglie residenti in Basilicata, contribuendo ad alleggerire il peso dei costi energetici. Tuttavia, ha sottolineato l'emergere di diverse problematiche che rendono indispensabile un intervento correttivo. "Il bonus gas è una misura giusta, ma è imperativo rivederla per renderla non solo più efficace, ma anche maggiormente rispondente alle reali e complesse esigenze dei nostri cittadini", ha dichiarato l'assessore.

Questa necessità di revisione si concentra, in particolare, su alcuni aspetti tecnici e procedurali che, se adeguatamente modificati, potrebbero migliorare notevolmente sia l'accesso al beneficio sia la sua distribuzione, garantendo che il sostegno raggiunga chi ne ha effettivamente più bisogno in modo tempestivo e senza intoppi burocratici. L'obiettivo è superare le attuali limitazioni per trasformare il bonus in uno strumento ancora più agile e performante.

Obiettivi e prospettive per il futuro del bonus gas in Basilicata

La Regione Basilicata, come ha evidenziato l'assessore Bochicchio, è attivamente impegnata nella valutazione di tutte le possibili modifiche da apportare al sistema del bonus gas.

L'obiettivo primario di questo impegno è ottimizzare l'impatto della misura, trasformandola in uno strumento di sostegno ancora più mirato e capillare. L'intento è quello di assicurare che le risorse siano allocate con la massima efficienza, concentrandosi sulle famiglie che si trovano in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e sociale. Sebbene il bonus gas sia stato introdotto con la chiara finalità di mitigare l'onere dei costi energetici per i cittadini lucani e rimanga un punto fermo nell'agenda politica regionale, Bochicchio ha insistito sulla sua necessità di aggiornamento. Questo adeguamento è visto come essenziale per permettere alla misura di adattarsi ai continui cambiamenti delle condizioni economiche e sociali, garantendo che continui a essere uno strumento valido e pertinente nel tempo, capace di evolvere con le necessità della popolazione e di offrire una risposta concreta alle sfide future.