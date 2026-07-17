La Borsa di Milano ha avviato la seduta in territorio negativo, con l'indice Ftse Mib che ha registrato una flessione dello 0,82% a quota 51.947 punti. Tra i titoli più colpiti spicca StMicroelectronics (StM), in calo significativo del 5%, influenzata dall'andamento sfavorevole del settore tecnologico a Wall Street e sui mercati asiatici.

Altri titoli del listino principale hanno mostrato debolezza: Prysmian ha ceduto il 2,89%, Buzzi il 2,63% e Avio il 2,21%. Di contro, il comparto delle utility si è distinto per performance positive: Terna è cresciuta dell'1,29%, Snam dell'1,14% e Italgas dell'1%.

Dinamiche dei principali titoli e settori

La pressione su StM si inserisce in un contesto di debolezza generalizzata per i titoli tecnologici globali, già emersa a Wall Street e confermata sui mercati asiatici. Anche Prysmian e Avio hanno registrato cali significativi. Le utility (Terna, Snam, Italgas) hanno invece mostrato rialzi, mitigando le perdite complessive.

La giornata è stata caratterizzata da prudenza diffusa tra gli investitori, in linea con le principali piazze europee. La cautela si riflette anche sui titoli della difesa, con Leonardo in debolezza e Avio in calo già in apertura.

Contesto europeo e fattori di incertezza

L'andamento della Borsa di Milano si inserisce in un quadro europeo improntato alla cautela.

I mercati risentono dei timori legati all'escalation del conflitto in Medio Oriente. Questi elementi di preoccupazione prevalgono sugli effetti positivi delle recenti trimestrali di società del settore tecnologico e dei semiconduttori, come Asml e Tsmc. Sebbene tali risultati abbiano contribuito ad alleviare le preoccupazioni sull'intelligenza artificiale (IA), non sono stati sufficienti a invertire la tendenza alla prudenza.

Nonostante alcune notizie favorevoli dal comparto chip, titoli come StM e Prysmian sono rimasti sotto pressione. Il clima di mercato riflette una complessa combinazione di fattori geopolitici e risultati societari, con una chiara tendenza alla cautela degli operatori.