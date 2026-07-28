La Borsa di Tokyo ha registrato una netta chiusura in ribasso nella seduta del 28 luglio 2026, con il listino di riferimento Nikkei che ha ceduto il 3,95%. La flessione ha portato l'indice a quota 62.364,92, segnando una perdita di 2.566 punti rispetto alla chiusura precedente. Il marcato calo è stato principalmente attribuito alle crescenti preoccupazioni sugli investimenti nel settore dell'intelligenza artificiale e ai dubbi sulla futura redditività delle aziende tecnologiche.

Pressioni sul comparto tecnologico e stabilità dello yen

Il settore della tecnologia si è confermato il principale fattore di debolezza per il mercato azionario giapponese, in un contesto di timori legati a un possibile eccesso di investimenti nel campo dell'intelligenza artificiale.

Parallelamente, sul mercato dei cambi, lo yen ha mantenuto una notevole stabilità. La valuta giapponese si è attestata a 163,60 contro il dollaro e a 186,10 nei confronti dell'euro, senza subire significative variazioni nonostante il turbolento andamento azionario.

Contesto asiatico: crolli e resilienze

Il ribasso di Tokyo si inserisce in un più ampio scenario di debolezza generalizzata che ha interessato i mercati azionari asiatici. Durante la stessa giornata, il Nikkei 225 ha evidenziato un calo massimo del 4,4%, raggiungendo il livello più basso dal 22 maggio. Anche l'indice TOPIX ha subito una contrazione, perdendo il 2,7%. Particolarmente colpito è stato il mercato sudcoreano, dove il KOSPI è precipitato del 10%, toccando il minimo da metà aprile e innescando meccanismi di sicurezza come i "side-car" e i "circuit breaker".

Le vendite hanno interessato in modo significativo i produttori di semiconduttori nella regione. In Giappone, Kioxia ha registrato una perdita del 18%, Tokyo Electron dell'11%, Disco del 12%, Nikon di oltre l'11% e Murata di quasi il 12%. Queste tensioni sul settore sono state ulteriormente esacerbate dalle notizie relative alla produzione di macchinari per la litografia a immersione da parte di una società cinese sostenuta dallo Stato, intensificando la concorrenza per i produttori di apparecchiature per semiconduttori a livello globale.

In controtendenza, i mercati azionari cinesi e di Hong Kong hanno mostrato una relativa resilienza. Tale tenuta è stata supportata da un ottimismo interno riguardo allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e all'emergere di nuove capacità produttive nel settore dei semiconduttori a livello nazionale.