Le Borse asiatiche hanno chiuso la seduta del 3 luglio 2026 in netto rialzo, registrando un rimbalzo significativo dopo una settimana di forti vendite, in particolare nel comparto tecnologico. Gli investitori hanno focalizzato l'attenzione sulle future mosse delle banche centrali in materia di politica monetaria. Con Wall Street chiusa per festività, l'interesse si è esteso anche agli sviluppi geopolitici in Medio Oriente e nello stretto di Hormuz.

Andamento dei mercati e valute chiave

La piazza di Tokyo ha segnato un aumento dell'1,47%. Sul fronte dei cambi, lo yen è sceso a 160,73 sul dollaro e a 184,17 sull'euro.

Seul si è distinta con un rialzo del 5,7%. Durante le contrattazioni, Hong Kong ha avanzato dell'1,38%, Shanghai dello 0,61%, Shenzhen dello 0,96% e Mumbai dello 0,77%. Questo rimbalzo è stato trainato in particolare dai titoli tecnologici, con i produttori di semiconduttori in ripresa dopo le recenti vendite, legate ai timori sugli investimenti nell'intelligenza artificiale.

Il recupero tecnologico e i dati macroeconomici

Il recupero dei titoli tecnologici è stato favorito da una rotazione degli investitori verso società considerate di alta qualità. In Corea del Sud, l'indice KOSPI ha guidato i guadagni regionali, riprendendosi dopo aver sfiorato livelli di mercato orso nei giorni precedenti.

In Giappone, il Nikkei 225 ha registrato un rialzo dello 0,7%. Anche i principali titoli del settore dei semiconduttori giapponesi hanno mostrato forti aumenti. In Cina, il CSI 300 e lo Shanghai Composite hanno beneficiato di dati positivi sul settore dei servizi, che hanno rafforzato la fiducia nella domanda interna.

Prospettive future e politica monetaria

Sul fronte macroeconomico, sono attesi i dati sulla produzione industriale di Francia e Spagna, mentre dall’Italia si attendono le vendite al dettaglio e gli indici PMI dei servizi. L’attenzione degli operatori rimane focalizzata sulle prossime decisioni delle banche centrali. In particolare, si osserva la possibile evoluzione della politica monetaria negli Stati Uniti e in Asia, anche alla luce dei recenti dati sull’occupazione e sull’inflazione.