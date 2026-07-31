Il 31 luglio 2026, le borse asiatiche hanno registrato forti rialzi, con l'indice Kospi di Seul che ha segnato un incremento record del 17,9%, raggiungendo i 6.695,45 punti e il più grande aumento giornaliero della sua storia. La performance è stata trainata dai titoli tecnologici, in particolare i produttori di semiconduttori come SK Hynix (+26%) e Samsung Electronics (+23%). Questo rimbalzo ha seguito un periodo di forti vendite, con il Kospi che nei tre giorni precedenti aveva perso oltre il 17% a causa dei titoli legati all'intelligenza artificiale.

Mercati asiatici e contesto internazionale

L'onda positiva ha coinvolto anche altre piazze asiatiche: Tokyo (+4%), Shenzhen (+2,8%), Shanghai (+0,8%) e Sydney (+0,1%). Hong Kong ha chiuso in calo dello 0,3%. Il rimbalzo dei tecnologici asiatici ha seguito la robusta performance del Nasdaq a Wall Street, salito il giorno precedente del 2,8% dopo sei sedute negative. Tra i titoli statunitensi, Amazon ha registrato un aumento del 9,5% nelle contrattazioni post-mercato, mentre Apple ha perso oltre il 6% a causa di problemi nelle forniture che hanno inciso sulle previsioni di vendita.

Valute e decisioni delle banche centrali

Sul fronte valutario, lo yen giapponese ha registrato un deprezzamento dello 0,5% sul dollaro, attestandosi a 160,4, dopo il maggiore balzo da due anni segnato giovedì e interventi delle autorità nipponiche.

La Banca del Giappone ha mantenuto i tassi d'interesse invariati. Il dollaro, dopo un iniziale calo superiore al 2,4%, ha recuperato terreno, risalendo dello 0,6% a 160,53 yen. Anche la Federal Reserve statunitense ha confermato il mantenimento del tasso di riferimento invariato nel corso della settimana.

Future e performance settoriali

I future su New York hanno mostrato un andamento positivo (Nasdaq +1,3%, S&P 500 +0,5%), così come i future sull'Europa (Euro Stoxx 500 +0,9%). In Asia, il Taiex di Taiwan ha registrato un balzo dell'8% (TSMC +10%). In Giappone, SoftBank Group (+14,2%) e Tokyo Electron (+6,3%) hanno mostrato forti guadagni. Il precedente massimo storico di un rialzo giornaliero per il Kospi risaliva a ottobre 2008, durante la crisi finanziaria globale, con un aumento di quasi il 12%.

Fattori alla base del rimbalzo tecnologico

Il recupero dei titoli tecnologici è stato favorito dai risultati trimestrali di Microsoft, che hanno superato le attese, con le azioni in rialzo del 15,5% (miglior risultato in quasi diciotto anni). Questo dato è stato interpretato come un segnale che i consistenti investimenti nell'intelligenza artificiale si stanno traducendo in profitti. Gli investitori sono tornati a puntare sulle aziende legate all'AI, dopo i forti ribassi dei giorni precedenti, alimentati da timori su una possibile "bolla" e sulla concorrenza, in particolare dalla Cina. Nonostante il significativo balzo, il Kospi si mantiene comunque al di sotto del picco di oltre 9.000 punti raggiunto nel mese di giugno.