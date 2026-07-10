I mercati azionari europei hanno mostrato un andamento generalmente cauto e stabile, seguendo l'avvio incerto di Wall Street. Le principali Borse del Vecchio Continente, tra cui Parigi, Francoforte e Amsterdam, hanno oscillato attorno alla parità. Milano si è distinta con una crescita positiva dello 0,7%, mentre Madrid ha registrato un aumento di mezzo punto percentuale. Londra, dopo un lieve rialzo iniziale dello 0,2%, ha successivamente ceduto lo 0,5% a metà mattinata.

Andamento dei Mercati e Materie Prime

Lo spread tra Btp e Bund è rimasto stabile a 74,5 punti base, con l'euro che si è mantenuto piatto a quota 1,142 contro il dollaro.

Nel comparto energetico, il petrolio ha mostrato un leggero calo, scendendo sotto i 72 dollari al barile e successivamente registrando una flessione dello 0,7%, con il WTI a 73 dollari e il Brent a 77,5 dollari. Anche il gas ha segnato una diminuzione, prima del 3% a 48,5 euro al Megawattora e poi dell'1,2% a 48,4 euro al megawattora.

Focus su Piazza Affari: Rialzi e Flessioni

A Piazza Affari, diversi titoli hanno evidenziato performance significative. Nexi ha proseguito la sua corsa, balzando del 7% a 3,97 euro. Bene anche Amplifon e Stellantis, entrambe in aumento di oltre due punti percentuali. Il settore dei semiconduttori ha beneficiato di un forte interesse, con STM in rialzo del 3,9%. Altri titoli in crescita includono Prysmian (+2,6%) e Cucinelli (+2,4%).

Le banche hanno mostrato un andamento positivo, con Unicredit in aumento del 2,1%, Mediobanca che ha segnato un incremento dell'1,5% e successivamente dell'1,8%, e MPS in crescita dell'1,5%. Anche Intesa ha registrato un aumento dell'1,5%.

Sul fronte dei ribassi, Leonardo ha subito perdite significative, cedendo oltre due punti percentuali sotto i 51 euro e successivamente il 2,8%. In calo anche Eni (-1,2%), Diasorin (-1,5%), Avio (-3,6%) e InWit (-2,4%). Generali è risultata fiacca, con una flessione dello 0,3%.

Contesto Internazionale e Bond

I future a Wall Street hanno evidenziato un moderato rialzo, con quelli sul Nasdaq che avanzano dello 0,6% e quelli sull’S&P 500 dello 0,2%. Il sentiment del mercato è stato sostenuto anche dalla flessione dei rendimenti dei bond, con il BTP che ha ceduto 3 punti base, attestandosi al 3,87%. L'oro ha registrato un avanzamento dell'1,3%, raggiungendo i 4.107 dollari l'oncia, risentendo delle prospettive legate ai tassi di interesse.