Le principali Borse europee hanno concluso la giornata dell'8 luglio 2026 in territorio negativo, risentendo della debolezza di Wall Street e della notizia di una nuova chiusura dello stretto di Hormuz. L'andamento ribassista ha coinvolto i maggiori listini del continente, con la Borsa di Milano che ha registrato una perdita significativa dello 0,6%.

Andamento negativo per i mercati azionari europei

La seduta di contrattazioni è stata caratterizzata da un clima di generale incertezza e da vendite diffuse sui mercati azionari del Vecchio Continente.

Gli investitori hanno mostrato preoccupazione per il contesto macroeconomico e geopolitico, influenzati in particolare dalla performance negativa registrata oltreoceano. La chiusura in calo di Wall Street ha infatti fornito un segnale di cautela, contribuendo a orientare al ribasso le piazze finanziarie europee.

Oltre a Milano, che ha terminato le negoziazioni con un calo dello 0,6%, anche gli altri principali indici europei hanno seguito la stessa tendenza. Le perdite sono state generalizzate, riflettendo una propensione al rischio contenuta e la volontà degli operatori di alleggerire le posizioni in attesa di maggiori chiarimenti sul quadro internazionale. Questa debolezza diffusa ha evidenziato la sensibilità dei mercati europei agli eventi esterni, sia economici che geopolitici.

L'impatto strategico della chiusura dello stretto di Hormuz

Un fattore determinante che ha contribuito all'atmosfera di tensione sui mercati è stata la nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Questo passaggio marittimo riveste un'importanza cruciale a livello globale, essendo un punto nevralgico per il traffico petrolifero mondiale. La sua interruzione, anche se temporanea, genera immediatamente preoccupazioni riguardo all'approvvigionamento energetico e alla stabilità dei prezzi del greggio, elementi che si riflettono inevitabilmente sull'andamento delle Borse.

La notizia della chiusura dello stretto ha alimentato l'incertezza tra gli operatori, aggiungendosi alla già presente volatilità proveniente dai mercati statunitensi.

Non sono state fornite informazioni dettagliate in merito alle cause specifiche o alla potenziale durata di questa interruzione. La mancanza di chiarezza su questi aspetti ha ulteriormente contribuito a un senso di apprensione, spingendo gli investitori a una maggiore prudenza.

La combinazione della debolezza di Wall Street e delle tensioni legate alla chiusura di Hormuz ha creato un ambiente sfavorevole, portando a una giornata di ribassi diffusi e a una chiusura negativa per la maggior parte dei listini azionari europei. Questo scenario ha sottolineato come gli eventi geopolitici e le dinamiche dei mercati oltreoceano continuino a esercitare un'influenza significativa sulle performance delle piazze finanziarie del continente.