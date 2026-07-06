La Regione Basilicata rafforza il settore della zootecnia lucana con una serie di nuovi interventi. L'assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Carmine Cicala, ha presentato il 4 luglio 2026 un piano strategico volto a sostenere il comparto, riconosciuto come un pilastro fondamentale per l'agricoltura regionale. Le azioni previste mirano a promuovere le produzioni, consolidare le filiere e incrementare la competitività delle aziende del settore.

Cicala ha evidenziato la visione alla base di questi investimenti: “La zootecnia rappresenta uno dei pilastri dell’agricoltura lucana.

Sostenere questo comparto vuol dire investire nel reddito delle imprese, nella qualità delle produzioni, nella tutela del territorio e nel futuro delle nostre aree interne. È con questa visione che continuiamo a costruire strumenti capaci di accompagnare la crescita del settore e renderlo sempre più competitivo”.

Interventi per la valorizzazione e la competitività

Tra le iniziative più rilevanti, figura un programma finanziato nell’ambito del Programma Operativo Val d’Agri, che destina 380 mila euro per il biennio 2026–2027. Queste risorse sono dedicate al supporto di manifestazioni, fiere, mostre ed eventi finalizzati alla valorizzazione della zootecnia, della biodiversità animale, della pastorizia e della transumanza.

L'obiettivo è rafforzare l'identità dei territori coinvolti e promuovere un patrimonio considerato strategico per l'intera Basilicata.

Un ulteriore e significativo intervento è rivolto al sostegno degli allevamenti ovicaprini che conferiscono latte destinato alla produzione del Canestrato di Moliterno IGP. Con un finanziamento di 134 mila euro, il piano include sia il miglioramento genetico degli allevamenti sia un contributo straordinario di 20 centesimi per ogni chilogrammo di latte conferito ai caseifici. Questa misura è pensata per aumentare la qualità, il valore aggiunto e la competitività di una delle produzioni più identitarie della regione.

Strategia di sviluppo e prospettive future

Questi interventi si inseriscono in una strategia regionale più ampia, elaborata in collaborazione con l’Associazione Regionale Allevatori e le organizzazioni professionali agricole.

Il percorso mira a estendere progressivamente le opportunità a tutto il territorio lucano, assicurando che ogni allevatore possa beneficiare di strumenti efficaci per sostenere il proprio reddito, l'innovazione e la competitività.

L'assessorato ha confermato l'intenzione di proseguire con questo metodo, valorizzando il sistema allevatoriale e sviluppando politiche orientate al futuro del comparto. Cicala ha ribadito che “investire nella zootecnia rappresenta un modo per rafforzare l’economia delle aree interne, tutelare il territorio e creare nuove opportunità di sviluppo”. Il patrimonio zootecnico lucano, caratterizzato da allevatori, produzioni certificate, biodiversità e tradizioni, è riconosciuto come una componente essenziale dell'identità rurale della Basilicata.