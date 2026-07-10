Le borse europee hanno aperto il 10 luglio 2026 in positivo, spinte dalla fiducia nella ripresa dei negoziati USA-Iran e dalla garanzia di transito sicuro nello stretto di Hormuz. Milano è salita dello 0,5%, Madrid dello 0,45%, mentre Parigi, Francoforte e Londra hanno guadagnato lo 0,15%.

Mercati e materie prime

I future USA hanno mostrato un quadro contrastato (Wall Street in rialzo, Nasdaq in calo). La fiducia ha spinto al ribasso greggio WTI (-1,1% a 71,25 dollari/barile) e gas naturale (-2,26% a 49 euro/MWh). L'oro è salito dello 0,2% a 4.107,47 dollari/oncia.

Il dollaro si è stabilizzato a oltre 1,14 sull'euro e a 1,34 sulla sterlina.

Il differenziale BTP-Bund decennali si è attestato a 75 punti. I rendimenti annui in flessione: italiano -1,6 punti (3,81%), tedesco -1,3 punti (3,06%), francese -1 punto (3,84%). Tra i titoli azionari, easyJet ha segnato un notevole +13,87% a 6,69 sterline, dopo l'offerta di Apollo (7,15 sterline) superiore a quella di Castlelake (6,9 sterline). Nel comparto automobilistico, Stellantis è salita dell'1,7%, Mercedes e BMW (+1,3%), seguite da Ferrari (+1,15%). Nel settore bancario, si sono distinte Bbva (+1,4%), Mediobanca (+1,38%), Intesa (+1,02%), Unicredit (+0,9%), e Mps e Banco Bpm (+0,8%).

Negoziati USA-Iran

La rinnovata fiducia dei mercati europei deriva dalla prospettiva di una ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, focalizzati sul transito nello stretto di Hormuz, cruciale per il commercio globale di petrolio e gas.

Questo scenario inverte la tendenza precedente: l'incertezza sulle trattative aveva causato un andamento più debole per le borse europee, come il primo luglio 2026, con indici in calo (salvo Francoforte). In quel periodo, il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam superava i 43 euro/MWh e il petrolio Brent era stabile. Gli investitori monitoravano anche i dati macroeconomici (PMI manifatturieri e inflazione Eurozona). Il climadi maggiore fiducia nei negoziati USA-Iran ha ora favorito un recupero dei listini europei.