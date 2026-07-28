Le Borse europee hanno aperto la seduta del 28 luglio 2026 con un andamento positivo, mostrando una resilienza superiore alle attese. Questo si contrappone alla flessione registrata nelle piazze asiatiche, penalizzate da crescenti timori legati all'intelligenza artificiale e al settore tecnologico. Nel dettaglio, la piazza di Francoforte ha segnato un solido aumento dello 0,53%, portando l'indice Dax a quota 25.496 punti. Anche Parigi ha mostrato un'ottima performance, salendo dello 0,49% con il Cac 40 che si è attestato a 8.447 punti. Londra, invece, ha mantenuto una posizione di stabilità, con il suo indice Ftse 100 invariato a 10.782 punti.

Resilienza europea tra i timori tecnologici

La marcata flessione dei titoli tecnologici in Asia è stata innescata da persistenti preoccupazioni riguardanti l'avanzamento e l'impatto dell'intelligenza artificiale. Nonostante questa ondata di vendite, i mercati europei hanno dimostrato una notevole capacità di tenuta, evidenziando una maggiore resilienza complessiva. Tuttavia, anche il settore tecnologico europeo non è rimasto immune, registrando un calo dello 0,8% e confermando la tendenza negativa già osservata nella sessione precedente. L'indice pan-europeo STOXX 600, un barometro della salute economica del continente, ha mantenuto una sostanziale stabilità, attestandosi a 645,32 punti nelle prime ore della mattinata di contrattazioni.

I settori che trainano la crescita europea

A fornire un cruciale sostegno ai listini europei e a controbilanciare la debolezza del comparto tecnologico sono stati, in modo significativo, i risultati positivi diffusi da diverse aziende operanti nei settori del lusso e dei beni di consumo. In particolare, il comparto dei personal and household goods ha registrato un apprezzabile guadagno dell'1,8%, dimostrando la sua solidità. Tra i titoli che hanno mostrato le performance più brillanti, spicca Unilever, che ha visto le sue azioni salire del 5,3% dopo aver annunciato di aver superato le stime di crescita delle vendite per il secondo trimestre, un risultato attribuibile all'incremento sia dei volumi che dei prezzi.

Anche LVMH ha contribuito all'andamento positivo, registrando un incremento del 2,5% in borsa, a seguito di una crescita del 3% nelle sue vendite trimestrali, un dato robusto alimentato in larga parte dalla resiliente domanda proveniente dal mercato statunitense. Infine, Mercedes‑Benz ha segnato un guadagno del 3,3% dopo aver reso noto un aumento del 22% dell'utile operativo nel secondo trimestre, sebbene l'azienda abbia contestualmente segnalato una certa debolezza nel suo core business automobilistico.

In questo contesto di mercato, gli operatori finanziari mantengono alta l'attenzione, in attesa di due eventi chiave che potrebbero influenzare le prossime dinamiche. Da un lato, si attendono con interesse i risultati trimestrali delle principali aziende tecnologiche statunitensi, che forniranno indicazioni cruciali sulla sostenibilità del rally di mercato guidato dall'IA.

Dall'altro, l'attenzione è rivolta alla decisione sulla politica monetaria della Federal Reserve, attesa per mercoledì, che potrebbe delineare nuove prospettive per i tassi di interesse e l'economia globale.