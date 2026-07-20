Le Borse europee hanno registrato un cauto rialzo nella seduta del 20 luglio 2026, spinte dalle aspettative per gli sforzi diplomatici tra Iran e Stati Uniti, volti a contenere l'escalation nel Medio Oriente. Anche i future su Wall Street hanno mantenuto un andamento positivo a metà giornata.

Materie Prime e Andamento del Petrolio

Il petrolio ha mostrato un andamento contrastato: il WTI ha segnato un calo dello 0,5%, fissandosi a 82 dollari al barile, mentre il Brent è salito dello 0,14%, superando gli 88 dollari. Il prezzo del gas TTF è aumentato del 2,5%, avvicinandosi ai 59 euro al megawattora.

L'oro si è mantenuto sopra i 4.000 dollari l'oncia, pur evidenziando una certa debolezza, mentre l'argento è rimasto stabile, attestandosi vicino ai 57 dollari.

Performance degli Indici e Mercati Nazionali

L'indice Stoxx 600 ha mostrato stabilità, risentendo tuttavia dell'influenza negativa dei settori immobiliare e dei beni di consumo. Tra le piazze finanziarie, Milano ha registrato un guadagno dello 0,49%, portando il FTSE MIB oltre i 52.000 punti. Francoforte è salita dello 0,22%, Parigi dello 0,27% e Madrid dello 0,05%. In controtendenza, Londra ha ceduto lo 0,36%, in un periodo caratterizzato dal cambio di governo con le dimissioni di Keir Starmer e l'avvicendamento di Andy Burnham come nuovo premier.

Sul fronte obbligazionario, lo spread tra BTP e Bund si è mantenuto sotto gli 81 punti base. Il rendimento del decennale italiano si è attestato al 3,95%, quello francese al 3,93% e quello tedesco al 3,14%. L'euro si è indebolito sul dollaro, con un cambio a 1,1432.

Influenze Diplomatiche e Settori Specifici

Il sentiment positivo sui mercati europei è stato alimentato dalle notizie riguardanti le proposte di mediatori internazionali all'Iran per l'avvio di negoziati con gli Stati Uniti, prospettando una potenziale riduzione delle tensioni geopolitiche. Nel corso della mattinata, il settore tecnologico europeo ha mostrato un progresso dello 0,50%, recuperando dopo le recenti incertezze sugli investimenti in intelligenza artificiale.

Tra i singoli titoli, Ryanair ha registrato un calo del 7,3% a Dublino, a seguito della comunicazione di una flessione degli utili trimestrali, attribuita a tariffe più basse e all'aumento dei costi del carburante.

L'attenzione dei mercati in questa settimana è rivolta anche alla prossima riunione di politica monetaria del Banco Centrale Europeo (BCE). Le aspettative generali indicano una conferma degli attuali tassi di interesse, dopo l'aumento di 25 punti base deliberato nel mese precedente.