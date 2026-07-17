Il governo del Brasile ha stimato un impatto significativo sulle sue esportazioni, quantificato in circa 7,4 miliardi di dollari, a causa dei nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti. L'annuncio, diffuso dal Ministero dello Sviluppo, Industria, Commercio e Servizi del Brasile, sottolinea le potenziali ripercussioni economiche per diversi settori produttivi nazionali.

Le misure tariffarie statunitensi riguardano vari prodotti brasiliani destinati al mercato americano. Il Ministero ha evidenziato che i settori più colpiti includono acciaio, alluminio, il settore agroalimentare e altri comparti industriali.

La stima di 7,4 miliardi di dollari considera sia le esportazioni attuali sia le prospettive di crescita commerciale tra i due Paesi.

Dazi USA: settori chiave e risposte

Le esportazioni brasiliane verso gli Stati Uniti costituiscono una quota rilevante dell'economia nazionale. I dazi statunitensi interessano prodotti strategici per il Brasile, tra cui materie prime e beni lavorati. L'impatto sarà particolarmente avvertito nelle esportazioni di acciaio e alluminio.

Il Ministero sta valutando risposte diplomatiche e commerciali per tutelare gli interessi delle imprese brasiliane e mantenere la competitività sui mercati internazionali. Il governo ha ribadito l'importanza del dialogo con le autorità statunitensi per cercare soluzioni che riducano le conseguenze negative dei dazi.

Il ruolo del Ministero brasiliano

Il Ministero dello Sviluppo, Industria, Commercio e Servizi del Brasile è responsabile della definizione e attuazione delle politiche pubbliche per lo sviluppo industriale, commerciale e dei servizi. L'ente promuove la competitività delle imprese brasiliane, incentiva l'innovazione e sostiene l'internazionalizzazione dei prodotti nazionali. Monitora le dinamiche commerciali internazionali, fornendo supporto alle imprese nelle fasi di esportazione e affrontando le sfide derivanti da cambiamenti normativi o dazi imposti da partner commerciali come gli Stati Uniti.