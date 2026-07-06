A Brindisi è stata posata la prima pietra della gigafactory di Eni, cruciale per la produzione di sistemi di accumulo stazionario BESS (Battery Energy Storage Systems). Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ribadito l'obiettivo di fare di Brindisi un «polo fondamentale nella transizione energetica e nella riconversione industriale». Il progetto, di Eni e Seri Industrial, si inserisce nella riconversione del polo petrolchimico pugliese. La fabbrica sorgerà in un’area dell'ex stabilimento Versalis e sarà gestita da Eni Storage Systems, società Eni Industrial Evolution e FIB.

Gigafactory: progetto e visione europea

La gigafactory produrrà batterie litio-ferro-fosfato (LFP) per sistemi di accumulo. Il progetto si articola in due fasi: dopo la produzione, in futuro, impianti per materia attiva catodica (LFP) e riciclo batterie, per un ciclo completo dell'energia.

Giuseppe Ricci, Chief Operating Officer Industrial Transformation di Eni, ha definito l'iniziativa «l’ingresso di ENI in un business completamente nuovo». Il progetto mira a supportare transizione e decarbonizzazione, integrando energie rinnovabili e resilienza del sistema energetico.

Urso ha illustrato l'impegno italiano per un'alleanza strategica europea sulla chimica (con Germania, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Spagna).

L'obiettivo è modificare le regole UE per sostenere il settore nella competizione e transizione green, per una chimica di base sostenibile nel continente.

Cracker Versalis: stato e prossimi passi

In merito al cracker Versalis, Urso ha confermato che l'azienda ha rispettato gli impegni presi quasi un anno fa con i sindacati, nominando un advisor per la ricerca di potenziali investitori. Versalis ha posto l'impianto in stato di conservazione a metà giugno. Un tavolo di monitoraggio sull'accordo per la riconversione delle attività Versalis è stato convocato al Mimit per l'8 luglio, un appuntamento determinante per il futuro industriale.

L'iniziativa di Brindisi è fondamentale per la riconversione industriale e il rafforzamento del ruolo della città nella transizione energetica.