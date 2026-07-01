Il differenziale tra i Btp italiani e i Bund tedeschi ha registrato un rialzo significativo il primo luglio 2026, chiudendo a 78 punti base. Questo dato segna un incremento rispetto ai 77 punti della vigilia e rappresenta un rimbalzo dopo il crollo a 69 punti registrato nella giornata precedente. La chiusura a 78 punti base riporta lo spread a livelli che non si vedevano da oltre un mese, evidenziando una dinamica di mercato in evoluzione.

Contestualmente, il rendimento del decennale italiano si è attestato al 3,66%, in crescita rispetto al 3,62% della chiusura precedente.

Nello specifico, i rendimenti dei Btp sono saliti al 3,67%, mentre quelli dei Bund tedeschi sono rimasti stabili, mantenendosi poco sotto il 2,90%. Questa divergenza è stata la causa principale dell'allargamento dello spread.

L'andamento dei rendimenti e le sue cause

L'aumento dello spread Btp-Bund è stato determinato esclusivamente da una crescita dei rendimenti dei titoli di Stato italiani. Nella giornata precedente, i Btp benchmark a 10 anni avevano fatto registrare rendimenti particolarmente bassi, scendendo anche sotto il 3,57% nel corso della mattinata. Questa tendenza aveva ridotto sensibilmente la distanza dai Bund, i cui interessi erano rimasti fermi.

Tuttavia, nei primi minuti dell'apertura del primo luglio, questa dinamica si è invertita.

I rendimenti dei Btp sono tornati a crescere, guadagnando oltre un decimo di punto percentuale rispetto ai minimi del giorno precedente. Parallelamente, gli interessi sui Bund sono rimasti immobili, favorendo così un netto allargamento del differenziale fino a raggiungere i 78 punti base.

Il quadro dei mercati obbligazionari europei

Il mercato obbligazionario europeo continua a mostrare segni di instabilità, con i principali titoli di Stato che faticano a ritrovare la situazione di stabilità precedente a recenti eventi internazionali. L'instabilità globale, in particolare, non permette previsioni di medio termine stabili per i mercati obbligazionari.

Anche la Francia ha seguito una traiettoria simile a quella italiana.

Dopo un riavvicinamento nella giornata precedente, lo spread tra i titoli Oat francesi e i Bund tedeschi è tornato a 68 punti base, a causa di un aumento dei rendimenti francesi.

La Spagna si distingue, invece, come eccezione in questo scenario. I Bonos spagnoli sono riusciti a scendere sotto i 40 punti di spread, con un rendimento del 3,28%. Questa performance positiva è stata favorita da straordinari dati economici recentemente pubblicati. La crescita del Pil nel 2026 è attesa al 2,6%, un dato significativamente superiore a quello italiano e alla media dell'Eurozona, e in grado di rivaleggiare con gli Stati Uniti. Anche la disoccupazione, un indicatore su cui la Spagna aveva ancora margini di miglioramento, ha mostrato un sensibile calo.

Prossime aste e opportunità di investimento

Il mese di giugno ha offerto numerose occasioni per investire nel debito pubblico italiano. Oltre alle aste tradizionali, è stata emessa anche la serie dei Btp Italia Sì. Queste iniziative hanno permesso allo Stato di raccogliere decine di miliardi di euro, offrendo al contempo diverse opportunità ai risparmiatori per l'acquisto di titoli.

Il calendario delle aste tradizionali riprenderà nel mese di luglio, a partire dalla seconda settimana. Le date da segnare per gli investitori sono le seguenti: