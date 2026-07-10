La decima edizione di Top 500 Liguria, tenutasi a bordo della nave Costa Toscana ormeggiata alla Stazione Marittima di Genova, ha visto l'intervento del presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. L'evento, promosso da PwC Italia in collaborazione con Repubblica e l'Università di Genova, si conferma un appuntamento annuale cruciale per l'analisi delle prime 500 imprese liguri, monitorando l'evoluzione economica regionale e identificando le principali tendenze di sviluppo.

Alla manifestazione hanno partecipato, oltre all'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, numerosi rappresentanti del mondo imprenditoriale, accademico e istituzionale.

Bucci ha evidenziato come la Liguria si trovi in una fase di profondi cambiamenti, sia sul piano geopolitico che tecnologico, che devono essere trasformati in opportunità di crescita e sviluppo. "Abbiamo davanti tre grandi sfide strategiche, che avranno ricadute non solo sulla Liguria ma anche a livello nazionale", ha dichiarato il presidente.

Le direttrici strategiche: energia nucleare, blue economy e intelligenza artificiale

Nel suo intervento, Bucci ha delineato tre direttrici fondamentali per il futuro economico della regione. La prima riguarda l'energia nucleare: la Regione sta lavorando affinché Genova possa ospitare la sede dell'Agenzia Italiana per il Nucleare. Bucci ha confermato di aver scritto più volte al ministro Gilberto Pichetto Fratin, sottolineando la presenza di competenze, ricerca e know-how di altissimo livello, anche grazie al contributo del sistema universitario ligure.

La seconda sfida è la blue economy, un settore in cui la Liguria è già leader in Italia. L'obiettivo è rafforzare il ruolo di Genova come gateway dell'Europa meridionale e affermare la regione come punto di riferimento per l'intero Mediterraneo. Infine, la terza grande sfida è rappresentata dall'intelligenza artificiale e dalla gigafactory, ambiti su cui la Regione sta investendo con decisione. "Sono tre opportunità che non possiamo permetterci di perdere, perché da queste dipende una parte importante del futuro economico e occupazionale del nostro territorio", ha concluso Bucci.

Analisi e prospettive per l'economia ligure

Durante l'evento, i partner di PwC Italia hanno presentato dati e prospettive economiche emerse dall'analisi delle Top 500 imprese liguri.

Il dibattito si è concentrato su temi cruciali quali innovazione tecnologica, sostenibilità, valorizzazione del capitale umano e delle competenze, oltre agli effetti dei nuovi equilibri geopolitici. L'iniziativa ha coinvolto figure di spicco provenienti da Confindustria Liguria, Costa Crociere, l'Università di Genova e diverse realtà imprenditoriali del territorio, promuovendo un confronto costruttivo.

Giunta alla sua decima edizione, Top 500 Liguria si conferma un osservatorio privilegiato per valutare lo stato di salute e le prospettive del sistema economico regionale. L'iniziativa, che ha incluso tappe precedenti a Lerici e Savona, mira a mettere in comune competenze, esperienze e visioni tra imprese, istituzioni e mondo accademico.

L'obiettivo è interpretare i cambiamenti in atto e delineare le rotte future dell'economia ligure, in un contesto di rapide trasformazioni tecnologiche e geopolitiche.

L'evento ha offerto ai lettori un album di 32 pagine con la classifica delle imprese e approfondimenti di esperti, fornendo una fotografia aggiornata delle dinamiche imprenditoriali. Temi come blue economy, manifattura avanzata, energia, logistica, ricerca, turismo e servizi innovativi sono stati al centro del dibattito, evidenziando la necessità di una maggiore integrazione tra i settori per rafforzare la competitività della Liguria a livello nazionale e internazionale.