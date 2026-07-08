La burocrazia italiana continua a pesare sulle imprese molto più che nel resto d’Europa. Secondo un’analisi pubblicata il 20 aprile 2026 da LavoriPubblici, gli oneri amministrativi costano alle aziende italiane oltre 80 miliardi di euro l’anno, pari al 3–4% del PIL . Una cifra che, confrontata con i dati europei, conferma un divario strutturale: in Italia la burocrazia è più lenta, più complessa e più imprevedibile rispetto ai principali competitor del continente.

Quanto costa la burocrazia in Italia

80 miliardi di euro l’anno : il costo complessivo degli adempimenti amministrativi per le imprese italiane .

250–300 ore annue : il tempo che un’azienda dedica alla gestione burocratica, secondo stime OCSE e Banca Mondiale .

10.000–15.000 euro : il costo medio per avviare un’impresa, tra procedure, consulenze e adempimenti obbligatori .

7.000–9.000 euro l’anno: la spesa media per impresa destinata alla gestione ordinaria della burocrazia .

Il confronto con l’estero: Italia fanalino di coda

La stessa fonte evidenzia che il 70–75% delle imprese italiane considera la burocrazia un ostacolo rilevante, contro una media europea del 60–65%.

Questo significa che in Italia si spende e si perde più tempo rispetto alla maggior parte dei Paesi UE.

Un altro dato significativo arriva da Confartigianato Imprese: solo il 24% delle imprese italiane è soddisfatto dei servizi della Pubblica Amministrazione, contro una media UE del 42% . L’Italia è al 26° posto su 27, davanti solo alla Romania.

Dove l’Italia paga di più rispetto ai Paesi europei

1. Costi amministrativi diretti

In Germania, Francia e Paesi nordici, la digitalizzazione e la semplificazione hanno ridotto drasticamente i costi di avvio e gestione delle imprese. In Italia, invece, la stratificazione normativa aumenta consulenze, tempi e adempimenti.

2. Tempi di attesa

La lentezza dei procedimenti autorizzativi italiani è tra le più elevate in Europa.

Questo si traduce in:

ritardi negli investimenti,

minore competitività,

maggiore incertezza per chi vuole aprire o ampliare un’attività.

3. Qualità dei servizi pubblici

Paesi come Lussemburgo (67% di soddisfazione), Irlanda (64%) ed Estonia (59%) mostrano sistemi amministrativi più efficienti e digitalizzati, mentre Italia e Germania restano indietro.