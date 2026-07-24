Il 24 luglio 2026 ha segnato un momento significativo per il tessuto economico sardo: è stata inaugurata a Cagliari, in via Brenta, la nuova Casa del Made in Italy. Questa rappresenta la ventisettesima sede territoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e la prima in Sardegna, un segnale concreto dell'attenzione verso le specificità produttive dell'isola. Alla cerimonia di apertura hanno preso parte il ministro Adolfo Urso, insieme a numerose autorità istituzionali e ai rappresentanti delle imprese e delle principali associazioni di categoria regionali.

La struttura è stata concepita come un punto di riferimento essenziale per le imprese, le associazioni di categoria e gli operatori economici locali. Il ministro Urso ha enfatizzato il ruolo strategico di queste sedi, dichiarando che “La Casa del Made in Italy è la casa delle imprese italiane”. Il personale del Ministero, già operativo sul territorio e appositamente riqualificato per i nuovi incarichi, fornirà informazioni e assistenza mirate. L'attenzione è rivolta in particolare alle piccole e medie imprese, alle imprese artigianali e a chiunque svolga un'attività produttiva, offrendo un “luogo di ascolto, di informazione, di assistenza e anche di consultazione con le associazioni di impresa territoriali”.

Supporto alle Imprese e Strumenti Disponibili

L'obiettivo primario della Casa del Made in Italy di Cagliari è quello di accompagnare le aziende nell'accesso e nell'utilizzo degli strumenti messi a disposizione dallo Stato e dagli enti preposti allo sviluppo industriale e all'internazionalizzazione. Tra le realtà citate dal ministro Urso come fondamentali per supportare l'attività imprenditoriale figurano Invitalia, Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Sace, le Camere di commercio italiane all’estero, l'Istituto per il commercio estero (ICE) e Simest. L'inaugurazione è stata inoltre impreziosita dalla presentazione di un nuovo annullo filatelico, a testimonianza dell'importanza dell'evento.

La partecipazione all'evento ha visto la presenza di figure istituzionali di rilievo, tra cui l'assessore al Turismo e Commercio della Regione Sardegna, Franco Cuccureddu, il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, e i parlamentari di Fratelli d’Italia Francesco Mura, Salvatore Deidda e Gianni Lampis.

Erano presenti anche i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, come Confindustria, Confapi e Coldiretti, la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, e altri esponenti del mondo produttivo regionale, a sottolineare il vasto interesse e il coinvolgimento del territorio.

Una Rete Nazionale per il Made in Italy

Il ministro Urso ha chiarito che l'apertura di queste nuove strutture non comporta nuove assunzioni, ma si basa su una razionalizzazione e riqualificazione del personale già in forza al dicastero. L'ambizioso obiettivo del Ministero è quello di estendere la rete delle Case del Made in Italy, arrivando a coprire ogni provincia italiana con una specifica vocazione industriale e produttiva entro la fine della legislatura.

Questa espansione mira a creare una rete sempre più capillare, da nord a sud del Paese.

La presenza di queste sedi territoriali è vista come un mezzo fondamentale per raccogliere le esigenze specifiche dei territori, permettendo al Ministero di interpretare e integrare meglio le diverse peculiarità locali nelle politiche nazionali. La sede di Cagliari, in particolare, si configura come un hub di raccordo strategico, facilitando il dialogo e la collaborazione tra il Ministero, il mondo dell'associazionismo, le imprese, la Regione, i Comuni e gli altri enti locali. Cittadini e imprese potranno così ricevere un supporto concreto per sfruttare al meglio gli strumenti e gli incentivi disponibili, promuovendo processi di innovazione, sviluppo e crescita.