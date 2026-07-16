A Cagliari, nel mese di giugno, l'inflazione annua si è mantenuta stabile al 3%. L'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) nel capoluogo sardo ha registrato un incremento dello 0,3% su base mensile rispetto a maggio, un dato leggermente più contenuto se confrontato con il +0,4% del mese precedente. Questi dati, diffusi dall'Ufficio Statistica comunale, confermano una tendenza di crescita dei prezzi che, pur presente, mostra segnali di moderazione su base congiunturale.

L'analisi delle singole divisioni di spesa rivela gli ambiti in cui gli aumenti sono stati più marcati.

La categoria "Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili" ha visto un incremento significativo del 7,2%, un'accelerazione notevole rispetto al +4% rilevato nella precedente misurazione. Anche il settore dei "Trasporti" ha mostrato una crescita consistente, attestandosi al +5,3%. Seguono i "Servizi di ristorazione e di alloggio" con un aumento del 3,4% e le "Bevande alcoliche e tabacchi" con il 2,9%. È interessante notare come, nonostante questi rincari, la maggior parte degli incrementi risulti meno accentuata rispetto a quanto osservato a maggio, suggerendo una parziale attenuazione delle spinte inflazionistiche in alcuni comparti specifici.

L'andamento dei prezzi nel capoluogo sardo

Il mantenimento del 3% su base annua a Cagliari riflette una dinamica dei prezzi che continua a essere influenzata in modo preponderante dai costi legati all'abitare e alla mobilità. L'incremento marcato nel comparto energetico e abitativo sottolinea la persistenza di pressioni su voci di spesa essenziali per le famiglie. Al contempo, la moderazione degli aumenti in altri settori, sebbene non azzeri la crescita, indica un quadro più sfumato rispetto ai mesi precedenti.

Inflazione nazionale: un quadro di rallentamento con differenze

A livello nazionale, l'Istat ha confermato per giugno 2026 un'inflazione annua del +3,0%, in lieve calo rispetto al +3,2% di maggio.

L'indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC) ha registrato una variazione congiunturale nulla, segnalando una stasi dei prezzi su base mensile. Questo rallentamento generale è stato determinato principalmente dalla dinamica degli alimentari non lavorati, che hanno visto una diminuzione dei prezzi, e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Al contrario, il settore degli energetici ha continuato a mostrare un'accelerazione, sia per i prodotti regolamentati che per quelli non regolamentati, rappresentando una spinta inflazionistica ancora significativa.

L'inflazione di fondo, che esclude le componenti più volatili come energetici e alimentari freschi, è scesa leggermente a +1,6%.

Anche i prezzi dei beni e dei servizi hanno registrato una decelerazione su base annua. In particolare, i beni alimentari, per la cura della casa e della persona, così come i prodotti ad alta frequenza d'acquisto, hanno mostrato un rallentamento della crescita. L'indice armonizzato IPCA, che permette confronti a livello europeo, ha anch'esso confermato una variazione nulla su base mensile e un aumento annuo del 3,0%.

Un dato di particolare rilievo emerge dall'analisi dell'impatto dell'inflazione sulle diverse fasce di reddito. Nel secondo trimestre del 2026, l'inflazione IPCA ha evidenziato un impatto disomogeneo: le famiglie con bassi livelli di spesa hanno subito un aumento più marcato, pari al +3,7%, rispetto al +2,6% registrato dalle famiglie con livelli di spesa più elevati.

Questo differenziale di 1,1 punti percentuali è attribuibile al maggior peso relativo che le voci energetiche e alimentari hanno nei bilanci delle famiglie meno abbienti, rendendole più vulnerabili alle fluttuazioni di questi prezzi essenziali.