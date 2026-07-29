La Corte dei Conti ha esaminato il rendiconto 2025 della Regione Calabria, rilevando un avanzo positivo di circa 307 milioni di euro e un utile di esercizio di 407,7 milioni, con una crescita del 388% rispetto al 2024. Il procuratore Giovanni di Pietro ha sottolineato il miglioramento del risultato di amministrazione. Il rendiconto conferma gli equilibri di bilancio e un avanzo positivo per il secondo anno consecutivo, rendendo disponibili risorse per interventi e investimenti. L'istruttoria ha evidenziato la chiusura dei programmi comunitari 2014-2020, sebbene la programmazione 2021-2027 proceda lentamente.

Sanità e PNRR: Le Vulnerabilità Persistenti

Nonostante i progressi, la Corte ha rilevato "rilevanti elementi di vulnerabilità" nel settore sanitario e nel conseguimento di alcuni obiettivi del PNRR. Di Pietro ha notato che per alcuni obiettivi PNRR i risultati sono stati raggiunti, per altri le informazioni sono insufficienti. La mobilità passiva sanitaria resta critica, con un saldo negativo che supera i 329 milioni di euro, indicando una scarsa attrattività del sistema regionale. Riconosciuti gli sforzi in sanità (accordi mobilità con Emilia-Romagna, fondi per liste d'attesa, rafforzamento rete territoriale, potenziamento Cup). Tuttavia, permangono dubbi sull'attendibilità dei dati contabili delle aziende sanitarie e ospedaliere, che richiedono verifiche.

Sottolineata la necessità di valutare la qualità della gestione, su cui persistono incertezze.

Quadro Finanziario Generale e Partecipate Regionali

Il rendiconto generale 2025 della Regione Calabria, approvato dalla Giunta, evidenzia spese impegnate per oltre 8 miliardi di euro e pagamenti per oltre 5,6 miliardi. La sanità incide per il 78% delle spese correnti impegnate, dominando il bilancio regionale. Il bilancio di previsione 2025 pareggia a 10,986 miliardi, con entrate accertate per 8,152 miliardi e riscossioni per 5,27 miliardi. Gran parte delle entrate è destinata alla sanità (compartecipazione IVA oltre 3,5 miliardi). Per il PNRR, sono stati accertati 143,3 milioni di euro, di cui 78,85 milioni per la sanità.

Le spese in conto capitale sono destinate per il 55% a investimenti comunitari e nazionali; circa il 9% copre disavanzi in sanità. La mobilità passiva sanitaria supera i 362 milioni di euro. Il fondo sanitario regionale ha ricevuto un'assegnazione di poco più di 4 miliardi di euro. Per le società partecipate regionali il quadro è stabile, ma restano situazioni non definite (Ferrovie della Calabria, Calabria Verde, Afor, Aterp).