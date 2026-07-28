La Regione Campania ha lanciato un nuovo bando per erogare contributi al comparto ittico, stanziando un totale di tre milioni di euro. L'iniziativa è volta a supportare il settore nell'affrontare l'aumento dei costi del carburante, in particolare del gasolio. Le domande per accedere a questi fondi potranno essere presentate a partire dal mese di agosto.

L'assessora regionale alla Pesca e Acquacoltura, Fiorella Zabatta, ha specificato che i pagamenti saranno distribuiti in due tranche. Il periodo di riferimento per le spese ammissibili va dal 28 febbraio al 31 dicembre 2026.

La misura è stata illustrata a Napoli il 28 luglio 2026 e sarà ulteriormente dettagliata durante una riunione del Tavolo Azzurro, fissata per il 5 agosto, dove verranno presentati i dettagli operativi della procedura.

Questo intervento si inserisce in un contesto di significative difficoltà per il settore ittico campano, aggravato dall'incremento dei costi energetici e dalla crescente necessità di garantire la sostenibilità delle attività di pesca e acquacoltura. L'assessora Zabatta ha ribadito che l'obiettivo primario è "sostenere concretamente le imprese del comparto in un momento di particolare criticità".

Contributi per il caro-gasolio: modalità e scadenze

Le imprese interessate potranno presentare le proprie domande a partire da agosto, seguendo le specifiche modalità che saranno indicate dalla Regione Campania.

I fondi saranno erogati in due fasi: la prima tranche coprirà le spese sostenute a partire dal 28 febbraio 2026, mentre la seconda sarà destinata a quelle fino al 31 dicembre 2026. Il bando è rivolto a tutte le aziende del settore ittico che operano sul territorio regionale, con un'attenzione particolare a quelle più colpite dall'aumento dei costi del carburante.

La Regione Campania ha già dimostrato il proprio impegno nel settore attraverso precedenti iniziative. In passato, sono state attivate misure a favore della portualità peschereccia e delle infrastrutture marittime nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, con una dotazione finanziaria complessiva di oltre 6,5 milioni di euro.

Questi investimenti hanno permesso la realizzazione di progetti mirati al miglioramento delle condizioni operative, alla sicurezza sul lavoro e all'efficientamento dei servizi portuali, rafforzando la competitività e la resilienza delle imprese di pesca e acquacoltura.

Strategia regionale per un settore ittico sostenibile

L'assessora Fiorella Zabatta ha sottolineato l'importanza cruciale di assicurare risorse adeguate per rispondere alle esigenze concrete delle imprese del comparto, sia attraverso contributi diretti sia mediante investimenti infrastrutturali. La pubblicazione di bandi come quello attuale rappresenta una componente fondamentale della strategia regionale per affrontare le sfide imposte dall'aumento dei costi energetici e per promuovere la transizione verso una maggiore sostenibilità ambientale ed economica.

Le graduatorie relative ai precedenti bandi FEAMPA sono disponibili per la consultazione sul portale istituzionale della Regione Campania. L'amministrazione regionale mira a rendere le imprese della pesca e dell'acquacoltura più competitive e sicure, migliorando al contempo le condizioni di lavoro e la qualità delle produzioni ittiche locali.