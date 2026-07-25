L'assessore regionale Fulvio Bonavitacola ha fornito importanti chiarimenti sulla recente manovra finanziaria regionale della Campania, evidenziando due questioni cruciali che hanno pesantemente inciso sulla finanza regionale. Bonavitacola ha spiegato che la Regione era, in primo luogo, obbligata ad accantonare risorse per 2 miliardi di euro in un fondo di anticipazione delle liquidità. Questo fondo era destinato a garantire la restituzione pluriennale di somme ricevute dallo Stato per saldare debiti contratti prima del 2013. In secondo luogo, la Campania doveva affrontare i significativi disavanzi registrati negli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015, che avrebbero dovuto essere ripianati entro il 2038.

Risoluzione del Disavanzo e Abolizione del Fondo di Accantonamento

La prima delle due questioni è stata risolta grazie all'introduzione di una misura statale favorevole: la legge finanziaria per il 2026. Questa normativa, in vigore dal 1° gennaio 2026, ha abolito il fondo di accantonamento da 2 miliardi di euro. L'assessore ha precisato che, sebbene i 2 miliardi non siano stati annullati e saranno comunque pagati a rate fino al 2045, la rimozione del fondo di garanzia rappresenta un significativo alleggerimento, non gravando più direttamente sul disavanzo di bilancio regionale. Parallelamente, per quanto riguarda i disavanzi pregressi, Bonavitacola ha annunciato un risultato straordinario: con il rendiconto 2025, le perdite degli esercizi 2013, 2014 e 2015 sono state azzerate con ben tredici anni di anticipo rispetto alla scadenza originaria del 2038.

Nuove Prospettive: Investimenti e Sviluppo per la Campania

Questo risultato straordinario è stato possibile grazie alla combinazione di fattori strategici. L'assessore ha sottolineato come la misura statale favorevole, introdotta dalla finanziaria 2026, unita a una gestione di bilancio decennale rigorosa e oculata, abbia permesso alla Regione di uscire dalla situazione di disavanzo. Bonavitacola ha dichiarato: “La combinazione di una misura statale favorevole (finanziaria per il 2026) e di una gestione di bilancio decennale rigorosa e oculata hanno consentito il risultato straordinario di fuoriuscita dal disavanzo e di aprire una nuova fase d’investimenti per lo sviluppo della Campania”. Questa nuova fase promette di sbloccare risorse e opportunità per la crescita economica e sociale del territorio.

Il Quadro Normativo della Gestione Finanziaria Regionale

La legge regionale della Campania, pubblicata nel 2026, costituisce il pilastro normativo che disciplina la gestione finanziaria e il rendiconto della Regione. Questa normativa è in linea con le disposizioni nazionali e persegue l'obiettivo primario di assicurare l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità finanziaria a lungo termine. Il testo stabilisce in dettaglio le modalità di rendicontazione, la programmazione delle risorse disponibili e il rispetto rigoroso dei vincoli di finanza pubblica. Ciò conferma la centralità di una gestione attenta, trasparente e responsabile dei conti regionali, fondamentale per il futuro economico della Campania.