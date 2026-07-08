I prezzi dei carburanti continuano a mostrare una tendenza al rialzo in Italia. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha diffuso i dati aggiornati a mercoledì 8 luglio 2026, evidenziando un ulteriore incremento dei costi medi per il rifornimento in modalità self-service. Particolarmente significativo è il dato relativo al gasolio in autostrada, che ha superato la soglia dei 2 euro, raggiungendo i 2,023 euro al litro.

Secondo le rilevazioni dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio della benzina self-service sulla rete stradale nazionale è salito a 1,855 euro al litro, rispetto agli 1,852 euro registrati il giorno precedente.

Per il gasolio, il costo medio sulla stessa rete ha toccato 1,941 euro al litro, in aumento rispetto agli 1,935 euro di ieri.

Sulla rete autostradale, la situazione conferma il trend di crescita. Il prezzo medio self per la benzina si è attestato a 1,945 euro al litro, in aumento rispetto agli 1,940 euro del giorno precedente. Il gasolio, come anticipato, ha raggiunto i 2,023 euro al litro, segnando un incremento rispetto ai 2,012 euro rilevati ieri. Questi costanti aumenti rappresentano una voce di spesa crescente per gli automobilisti.

L'Osservatorio prezzi del Mimit: monitoraggio e trasparenza

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite il suo Osservatorio sui prezzi dei carburanti, svolge un ruolo fondamentale nel monitorare e pubblicare quotidianamente i prezzi medi praticati dagli esercenti.

Tali dati sono calcolati su base nazionale, con distinzione tra impianti in rete autostradale e non. La raccolta e diffusione di queste informazioni sono previste dall'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dal decreto ministeriale del 31 marzo 2023.

Avviato nel febbraio 2011, l'Osservatorio si configura come uno strumento informativo essenziale del Ministero. La sua funzione primaria è consentire il monitoraggio dei prezzi effettivamente applicati nei punti vendita, promuovendo così la trasparenza e la concorrenza nel mercato dei carburanti, a beneficio dei consumatori.