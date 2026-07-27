I prezzi dei carburanti alla pompa in Italia hanno registrato un forte rialzo fino a sabato, per poi stabilizzarsi tra ieri e oggi. Questo andamento è stato influenzato da un calo delle quotazioni internazionali, seguito a segnali di tregua in Medio Oriente. La benzina ha superato 1,98 euro al litro, il livello massimo dal 5 ottobre 2023. Il gasolio ha toccato 2,18 euro al litro, il valore più alto dal 18 marzo 2022, avvicinandosi al record storico di 2,229 euro al litro del 17 marzo 2022, che spinse il governo Draghi a intervenire sulle accise.

Il gasolio si conferma quindi vicino al suo picco storico, come evidenziato anche dal titolo originale dell'articolo.

Andamento dei Prezzi: Rete Stradale e Autostradale

Nella mattinata del 27 luglio, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service sulla rete stradale nazionale ha visto la benzina attestarsi a 1,982 euro al litro (+14 millesimi rispetto a venerdì) e il gasolio a 2,185 euro al litro (+24 millesimi). Il Gpl ha registrato una lieve flessione a 0,743 euro al litro, mentre il metano è salito a 1,603 euro al chilogrammo. Sulla rete autostradale, i prezzi medi self sono risultati generalmente più elevati: la benzina a 2,071 euro al litro (+12 millesimi), il gasolio a 2,255 euro al litro (+27 millesimi), il Gpl a 0,877 euro al litro (-2 millesimi) e il metano a 1,606 euro al chilogrammo (+10 millesimi).

Le rilevazioni indicano aumenti da parte di Q8 (+1 centesimo al litro per la benzina, +2 centesimi per il diesel) e Tamoil (+2 centesimi per la benzina, +3 centesimi per il gasolio). Analizzando i dati provenienti da circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le medie dei prezzi praticati mostrano per la benzina self service un valore di 1,984 euro al litro (1,988 per le compagnie e 1,975 per le pompe bianche), e per il diesel self service di 2,186 euro al litro (2,186 per le compagnie e 2,1865 per le pompe bianche). Per la modalità servito, la benzina si attesta a 2,118 euro al litro (2,157 per le compagnie e 2,045 per le pompe bianche) e il diesel a 2,321 euro al litro (2,355 per le compagnie e 2,257 per le pompe bianche).

Il Gpl servito è a 0,752 euro al litro, il metano servito a 1,601 euro al chilogrammo e il Gnl a 1,445 euro al chilogrammo.

Accise Mobili e Impatto Economico

I recenti rincari hanno riacceso il dibattito sulle accise mobili, un meccanismo che permette di ridurre temporaneamente le accise utilizzando il maggior gettito Iva generato dall'aumento dei prezzi dei carburanti. Attualmente, lo sconto ottenibile con tale sistema è stimato in circa sei centesimi al litro, una cifra nettamente inferiore ai venticinque centesimi di taglio decisi il 18 marzo 2022, che richiesero un finanziamento di 417 milioni di euro. Il Consiglio dei ministri non ha ancora adottato nuovi provvedimenti, mentre il Ministero dell'Economia è in attesa di dati aggiornati sull'extragettito Iva per valutare eventuali ulteriori interventi.

Le associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori hanno evidenziato come nelle prime settimane di luglio il rincaro abbia comportato un aggravio complessivo di circa 850 milioni di euro. Nello specifico, il prezzo medio del gasolio è aumentato di 27,9 centesimi in sole tre settimane, traducendosi in un costo aggiuntivo di quasi 14 euro per un pieno rispetto all'inizio del mese. La questione delle accise mobili e delle possibili misure di sostegno resta quindi centrale nel dibattito pubblico e istituzionale.

Prezzi per i Principali Marchi

Per i principali operatori, sulla benzina self service Eni si posiziona a 1,980 euro al litro (2,187 euro per il servito), IP a 1,994 euro (2,170 euro il servito), Q8 a 1,990 euro (2,145 euro il servito) e Tamoil a 1,986 euro (2,062 euro il servito). Per il gasolio self service, Eni registra 2,157 euro al litro (2,365 euro il servito), IP a 2,195 euro (2,361 euro il servito), Q8 a 2,198 euro (2,359 euro il servito) e Tamoil a 2,190 euro (2,269 euro il servito).