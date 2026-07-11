I rincari dei carburanti continuano a gravare sulle tasche degli automobilisti italiani, con nuovi aumenti registrati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). Sabato 11 luglio 2026, i prezzi medi in modalità self service hanno subito un ulteriore incremento, consolidando una tendenza al rialzo che si protrae da diversi giorni.

Sulla rete stradale nazionale, il prezzo medio della benzina self service ha raggiunto 1,877 euro al litro, in crescita rispetto agli 1,858 euro rilevati il giorno precedente.

Anche il gasolio self service ha visto un aumento, attestandosi a 1,985 euro al litro, contro i 1,946 euro registrati ieri. Questi dati evidenziano un incremento significativo nel giro di appena 24 ore.

La situazione non è diversa sulla rete autostradale, dove i prezzi medi in modalità self service si confermano più elevati. La benzina è arrivata a 1,968 euro al litro (rispetto a 1,951 euro di ieri), mentre il gasolio ha toccato i 2,064 euro al litro (contro i 2,033 euro del giorno precedente). L'andamento è chiaro: i prezzi dei carburanti continuano a salire in maniera costante su tutte le principali arterie di comunicazione.

L'andamento dei prezzi nei giorni precedenti

L'analisi dei dati comunicati all’Osservatorio Mimit rivela che la spirale dei rincari è in atto da più giorni.

Già il 9 luglio, la benzina self service aveva una media di 1,860 euro al litro, mentre il diesel si attestava a 1,949 euro al litro. I prezzi al servito risultavano ancora più elevati, con la benzina a 1,997 euro al litro e il gasolio a 2,088 euro al litro.

Gli aumenti hanno coinvolto anche i prezzi consigliati dai maggiori operatori del settore. Eni e Q8 hanno applicato un incremento di 0,02 euro al litro sia per la benzina che per il diesel. IP ha aumentato la benzina di 0,03 euro al litro e il diesel di 0,04 euro al litro. Tamoil ha registrato i maggiori rincari per il diesel, con un aumento di 0,05 euro al litro, oltre a 0,02 euro al litro per la benzina.

Differenze tra rete stradale e autostradale

Le rilevazioni del 10 luglio avevano già mostrato una netta differenza tra i prezzi praticati sulla rete stradale e quelli sulla rete autostradale. In autostrada, la benzina self service era quotata a 1,961 euro al litro e il diesel a 2,052 euro al litro, confermando un costo superiore rispetto alla viabilità ordinaria.

Anche tra i singoli marchi si riscontrano variazioni significative. Per la modalità self service, Eni proponeva la benzina a 1,861 euro al litro e il gasolio a 1,961 euro al litro. IP registrava 1,875 euro per la benzina e 1,960 euro per il diesel. Q8 si attestava a 1,858 euro per la benzina e 1,944 euro per il diesel, mentre Tamoil offriva la benzina a 1,857 euro e il diesel a 1,939 euro. Queste disparità, unite alla generale escalation dei prezzi, delineano un quadro di continua tensione per il mercato dei carburanti italiano.