Il caro carburante continua a rappresentare una criticità significativa per gli agenti di commercio in Sardegna. La questione è stata sollevata con forza da Fnaarc Confcommercio Sud Sardegna e Figisc Confcommercio Sud Sardegna, le quali hanno evidenziato come il recente taglio delle accise, sebbene un segnale positivo, non sia sufficiente a risolvere il problema in modo strutturale. Gli agenti e rappresentanti di commercio lamentano che il costo del carburante incide pesantemente sull’attività quotidiana, soprattutto per coloro che percorrono centinaia di chilometri ogni giorno per lavoro.

Le istanze delle associazioni di categoria

Giuliano Cadoni, presidente di Fnaarc Confcommercio Sud Sardegna, ha dichiarato di accogliere favorevolmente “qualsiasi misura che alleggerisca il costo del carburante”, ma ha prontamente sottolineato che uno sconto di 17 centesimi al litro ha un impatto molto limitato se il prezzo del gasolio supera già i due euro al litro. Cadoni ha ribadito che per gli agenti di commercio il carburante non è una spesa accessoria, bensì uno strumento indispensabile per raggiungere i clienti, sviluppare il mercato e sostenere l’economia dei territori. Per questo, ha aggiunto, “servono interventi più incisivi e duraturi, capaci di riportare il costo del gasolio su livelli sostenibili”.

Salvatore Garau, presidente di Figisc Confcommercio Sud Sardegna, ha spiegato che il taglio delle accise “è un intervento che può restituire un po’ di fiducia agli automobilisti e dare respiro a tutte quelle categorie che dell’auto fanno un utilizzo quotidiano per lavoro”. Garau ha inoltre auspicato che tale provvedimento non resti un episodio isolato, evidenziando la necessità di stabilità e programmazione nelle politiche energetiche. L’obiettivo è contenere la volatilità dei prezzi e offrire certezze sia ai consumatori sia ai gestori degli impianti di distribuzione.

Il contesto nazionale e le prossime decisioni

A livello nazionale, il governo sta valutando nuovi interventi per contenere il costo dei carburanti, con un possibile ulteriore taglio delle accise.

Il consiglio dei ministri si è riunito il 27 luglio per discutere la conferma della linea adottata a fine aprile, che aveva previsto uno sconto di 20 centesimi al litro sul gasolio e di 5 centesimi sulla benzina. L’andamento dei prezzi ha mostrato un significativo aumento a luglio: il diesel ha raggiunto i 2,184 euro al litro sulla rete stradale e i 2,255 euro in autostrada, mentre la benzina è arrivata a 1,981 euro al litro sulla rete ordinaria e a 2,071 euro in autostrada.

Il finanziamento delle misure di sconto, secondo le ipotesi, potrebbe avvenire attraverso il maggior gettito Iva generato dall’aumento dei prezzi e dalle sanzioni incassate dall’Antitrust. L’attivazione della cosiddetta “accisa mobile” è prevista per la prima settimana di agosto, quando saranno disponibili i dati definitivi sul gettito Iva di luglio. L’obiettivo primario è garantire una riduzione dei prezzi per almeno due settimane, con la concreta possibilità di prorogare lo sconto fino alla fine di agosto, coprendo così l’intero periodo delle vacanze estive.